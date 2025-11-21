Durva felpattanással indult a kereskedés pénteken, a szépen oldalazó euró-forint árfolyam 382,3-ról másodpercre pontosan fél 9-kor látványosan kilőtt, a magyar deviza egészen 385,3-ig gyengült az euróval szemben. Az időzítés nem lehetett véletlen, két fontos történés is ezekre a percekre esett, a legvalószínűbb, hogy Virág Barnabás meglepő lemondása miatt idegesek a devizapiaci befektetők.

Így vélik az Erste szakértői is:

Kapcsolódó Lemondott Virág Barnabás

Ma reggel instant fél százalékos gyengülést mutat a magyar deviza. Ennek hátterében főként a jegybank egyik alelnökének, Virág Barnabásnak a reggel nyilvánosságra hozott lemondása állhat. Jövő júniusban járt volna le a mandátuma, ezzel együtt a mostani távozás meglepő fordulat: hazai és nemzetközi viszonylatban az egyik legkonzisztensebb szakember távozik a jegybank közvetlen vezetéséből. A helyét Banai Péter Benő, korábbi PM-es államtitkár veszi át.

Másik fontos, ugyanakkor több napja húzódó tényező, hogy a piaci szereplők a megszólalások alapján nem értik az amerikai pénzügyi védőpajzs kommunikációjának szükségességét és ez extra kockázatot hordoz a hazai eszközök számára, ami a kötvénypiacra kivetül.

A Bloomberg szerint is egyértelműen erről van szó, a forint hat hete nem látott napon belüli gyengülése Virág Barnabás MNB alelnök lemondása miatt történhetett.

A forint az utóbbi időben erőteljes erősödést mutatott, és a héten 22 hónapos csúcsot ért el, miután a jegybank 6,5 százalékon tartotta irányadó kamatlábát, ami az Európai Unióban a legmagasabb szint (holtversenyben a román kamattal).

A megüresedett alelnöki székbe Banai Péter Benő érkezik, de a monetáris politikára meghatározó befolyással Varga Mihály elnök és Kurali Zoltán alelnök lesz továbbra is, szóval az irányvonal cseppet sem változik – fogalmazta meg várakozásait a Bloombergnek Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

A forint reakciója a lemondásra azt mutatja, hogy a piacok idegesek, mondta a Bloombergnek Piotr Matys, az In Touch Capital Markets vezető devizastratégája.

Bármely új fejlemény, amely alááshatja azt a feltételezést, hogy a kamatlábak valószínűleg stabilak maradnak, erős reakciót válthat ki a piacon, különösen a technológiai szektorral kapcsolatos aggodalmak által dominált jelenlegi globális környezetben

– mondta Matys.

Bár reggel épp 8.30-kor publikálta a KSH a harmadik negyedéves beruházási statisztikákat, amelyek elég rosszak lettek, ekkora forintkilengést aligha indokolnak. A beruházások volumene 2025 III. negyedévében a nyers adatok szerint 3,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az adat érvként hozható fel a kamatvágások szükségessége mellett, hiszen 6,5 százalékos alapkamat mellett több vállalat a beruházások későbbre halasztása mellett dönthet, a magas finanszírozási költség miatt.