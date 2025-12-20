2026. január 1-jével a papír alapú TB kiskönyv helyett az e-TB kiskönyv kerül bevezetésre – írta a Magyar Államkincstár honlapján.
Ettől a naptól kezdve nem kell vezetni a papír alapú „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára pedig elérhetővé válik egy új elektronikus felület, amelyről lekérdezhetők a biztosítási jogviszonyokra, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre vonatkozó adatok.
A biztosítottak a NEAK által üzemeltetett Biztosítási jogviszony lekérdező felületen tudják a jogviszony történetüket megtekinteni. 2026. január 1-jétől pedig a Betegéletút szolgáltatás keretében a 2023. december 31-ét követően folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadó díj), valamint a baleseti táppénzre vonatkozó adatokat is le tudják kérdezni. Ezt a https://etb.neak.gov.hu oldalra belépve, illetve a https://magyarország.hu felületén keresztül tudják megtenni.
Amennyiben a biztosított a papír alapú TB kiskönyvben olyan biztosítási jogviszonyt talál, amelyet a Betegéletút szolgáltatás felületén található elektronikus, közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz, úgy a hiányzó biztosítási jogviszonyait illetően okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületénél.
A papír alapú TB kiskönyv biztosítottak részére történő átadását követően azon foglalkoztatóknak, akik nem működtetnek társadalombiztosítási kifizetőhelyet, sem a papír alapú TB kiskönyv, sem az e-TB kiskönyv vonatkozásában további feladatuk nincs.
A kifizetőhelyek feladata is csökken és munkájukat SZÜF lekérdező-felület támogatja.
Azon foglalkoztatók, akik társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtetnek, 2026. január 1-jétől válhatnak jogosulttá arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint a baleseti táppénz elbírálása érdekében az e-TB kiskönyv felületéről lekérdezzék az adatokat.
Az e-TB kiskönyv biztosítottanként tartalmazza a TAJ számmal rendelkező természetes személyekre vonatkozó alábbi adatokat:
- biztosított személyazonosító adatai és TAJ száma,
- a biztosított jogviszonyai vonatkozásában,
- a foglalkoztató neve, adószáma,
- jogviszonyának jogcímkódja,
- jogviszonyának időtartama,
- jogviszonya szünetelésének időtartama,
- jogviszonya szerinti munkakör (FEOR),
- jogviszonya szerinti munkaidő mértéke,
- a biztosított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzére vonatkozóan,
- az ellátás jogcíme,
- az ellátás folyósításának időtartama,
- az ellátás naptári napi alapja,
- az ellátást megállapító hatóság megnevezése,
- a foglalkoztató neve és adószáma, amennyiben az ellátást az egészségbiztosító állapította meg,
- a gyermekápolási táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj esetén az ellátásra jogosító gyermek születési neve, születési helye és ideje, továbbá a TAJ száma, amennyiben azzal a gyermek rendelkezik.
Az e-TB kiskönyv használatával összefüggésben hamarosan részletes tájékoztatás lesz elérhető a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a Magyar Államkincstár és a NEAK honlapján is.
