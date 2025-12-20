2026. január 1-jével a papír alapú TB kiskönyv helyett az e-TB kiskönyv kerül bevezetésre – írta a Magyar Államkincstár honlapján.

Ettől a naptól kezdve nem kell vezetni a papír alapú „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára pedig elérhetővé válik egy új elektronikus felület, amelyről lekérdezhetők a biztosítási jogviszonyokra, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre vonatkozó adatok.

A biztosítottak a NEAK által üzemeltetett Biztosítási jogviszony lekérdező felületen tudják a jogviszony történetüket megtekinteni. 2026. január 1-jétől pedig a Betegéletút szolgáltatás keretében a 2023. december 31-ét követően folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadó díj), valamint a baleseti táppénzre vonatkozó adatokat is le tudják kérdezni. Ezt a https://etb.neak.gov.hu oldalra belépve, illetve a https://magyarország.hu felületén keresztül tudják megtenni.

Amennyiben a biztosított a papír alapú TB kiskönyvben olyan biztosítási jogviszonyt talál, amelyet a Betegéletút szolgáltatás felületén található elektronikus, közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz, úgy a hiányzó biztosítási jogviszonyait illetően okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületénél.

A papír alapú TB kiskönyv biztosítottak részére történő átadását követően azon foglalkoztatóknak, akik nem működtetnek társadalombiztosítási kifizetőhelyet, sem a papír alapú TB kiskönyv, sem az e-TB kiskönyv vonatkozásában további feladatuk nincs.

A kifizetőhelyek feladata is csökken és munkájukat SZÜF lekérdező-felület támogatja.

Azon foglalkoztatók, akik társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtetnek, 2026. január 1-jétől válhatnak jogosulttá arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint a baleseti táppénz elbírálása érdekében az e-TB kiskönyv felületéről lekérdezzék az adatokat.

Az e-TB kiskönyv biztosítottanként tartalmazza a TAJ számmal rendelkező természetes személyekre vonatkozó alábbi adatokat:

biztosított személyazonosító adatai és TAJ száma,

a biztosított jogviszonyai vonatkozásában,

a foglalkoztató neve, adószáma,

jogviszonyának jogcímkódja,

jogviszonyának időtartama,

jogviszonya szünetelésének időtartama,

jogviszonya szerinti munkakör (FEOR),

jogviszonya szerinti munkaidő mértéke,

a biztosított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzére vonatkozóan,

az ellátás jogcíme,

az ellátás folyósításának időtartama,

az ellátás naptári napi alapja,

az ellátást megállapító hatóság megnevezése,

a foglalkoztató neve és adószáma, amennyiben az ellátást az egészségbiztosító állapította meg,

a gyermekápolási táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj esetén az ellátásra jogosító gyermek születési neve, születési helye és ideje, továbbá a TAJ száma, amennyiben azzal a gyermek rendelkezik.

Az e-TB kiskönyv használatával összefüggésben hamarosan részletes tájékoztatás lesz elérhető a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a Magyar Államkincstár és a NEAK honlapján is.