Idei utolsó ülésén tárgyalt a jövő évi sírhely-gazdálkodási tervről a Fővárosi Közgyűlés. A Budapesti Közművek Temetkezési Divíziója jelenleg 18 temetőt üzemeltet, ebből négyben már nem lehet temetkezni, de a többiben rengeteg szabad sírhely van – írta a Népszava.

A korábbi évek statisztikai átlaga alapján számítva

1574 koporsós temetéssel számolnak jövőre, ehhez képest a hozzátartozók 145 103 sírhely közül választhatnak. Ez 92-szeres többlet.

Az urnás temetésnél már kisebb a szorzó, 2026-ban 7708 urnás temetés várható, ehhez 86630 sírhely áll rendelkezésre. Ez 11-szeres többlet.

A fővárosi temetőknek egyébként szükség esetén vannak bevonható tartalékterületeik.

A szabad sírhelyek számát azért nehéz meghatározni, mert 2013 óta lehetőség van a sírhelyek rövidített, illetve részletre történő újraváltására:

Koporsós sírhelyet 25 év helyett 10 évre, urnafülkét, illetve urnasírhelyet 10 év helyett 5 évre is újra lehet váltani. Részletfizetés esetén az újraváltási díj 20 százalékát kell csak egyben befizetni, a fennmaradó rész 6-10 hónap alatt törleszthető.

A fővárosi díjtételek temetőnként eltérhetnek,

újraváltási díja típustól, helyszíntől függően nagyjából 34-98 ezer forint között mozog 10 évre, az urnasírok hosszabbítási díja átlagosan 91-180 ezer forint, de akár 733 ezer forint is lehet, ez a borítástól függ.

díja átlagosan 115-509 ezer forint között mozog attól függően, hogy egy vagy kettős sírhely, a kriptahelyek külön díjszabás szerint hosszabbíthatóak: a több személyes kripták ára 360 ezertől 1 millió forintig terjednek, de ezek néha 60 évre szólnak.

A Farkasréti temető még ennél is drágább.

A temetők a sírhely-használat lejártáról értesítést küldenek a temetéskor megadott címre, de ezekre egyre kevesebben válaszolnak. Míg 2022-ben még az értesítettek 14,89 százaléka jelzett vissza, az idén már csak 9,1 százalék. A sírokra matricát is tesznek, hogy kilátogató hozzátartozó értesüljön a lejáratról.

Az előterjesztés számaiból az derül ki, hogy az urnasírok alig 10 százalékát, míg a koporsós sírhelyeknek alig 4 százalékát váltják meg újra. A lakosság növekvő anyagi bizonytalansága és terhe miatt valószínűleg jövőre is csökkenni fog újraváltási hajlandóság.

A több ezer szabad sírhely rendkívül nagy terhet ró a fenntartó fővárosra, kevesebb bevételből kell ugyanakkora, helyenként a korábbinál nagyobb területet fenntartania magasabb költségek mellett. A BKM most tájékoztató reklámkampányt indít az újraváltási hajlandóság fokozása érdekében, az őszi kampány hatására idén szeptemberig 30 százalékkal többen hosszabbították meg szeretteik sírhelyét.

Folyik a sírhelyek digitalizációja is, a fejlesztés 2026-2027-re juthat el oda, hogy digitálisan intézhető legyen az újraváltás.