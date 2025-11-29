Menczer Tamás reagált a miniszterelnök tolmácsát ért kritikákra, miután a pénteki Putyin–Orbán találkozón több súlyos félrefordítás is elhangzott. A politikus úgy fogalmazott, hogy csak felületesen ismeri az érintett tolmácsot, de külügyes éveiben részt vett olyan tárgyaláson, ahol ő fordított.

Az egyik példa a félrefordításra, hogy míg Vlagyimir Putyin arról beszélt: „Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe”, a magyar tolmácsolás így szólt: „Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik.”

A tolmács, aki elismert ukrán irodalomszakértő, és rendszeresen fordít Orbán Viktornak, korábban is kísérte Moszkvába és Menczer szerint kiváló szakember. Elmondása alapján kollégái is úgy tartják, hogy ő Magyarország legjobb orosz tolmácsa.

A Kontroll kérdésére Menczer arról beszélt:

„Megkérdeztem, mi történt, azt mondták, nem hallotta jól, amit az orosz elnök mondott. Az is lehet, ami minden emberrel előfordulhat, hogy rossz napja volt.”

Hozzátette: tudomása szerint a tolmács továbbra is a legkiválóbb szakember ezen a területen, még akkor is, ha a mostani helyzet számára nem bizonyult ideálisnak – írja a 24.hu.