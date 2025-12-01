Szijjártó Péter Németh Balázs vendégeként az Igazság Órája című YouTube-műsorban röviden beszélt az Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai találkozóján történt kínos esetről, amikor a magyar miniszterelnök tolmácsa félrefordította az orosz elnök szavait.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint nem érdemes megfejteni, hogy pontosan mi történt, mert csapatmunka volt. „Én is tudok segíteni, ha az orosz nyelvről van szó, és szoktam is segíteni a miniszterelnöknek. A miniszterelnököt sem lehet eladni, nem volt ezzel semmi probléma” - fogalmazott a 24.hu összefoglalója szerint.

Az Index azt írta, hogy az orosz sajtó is beszámolt az esetről: a TASZSZ állami hírügynökség Pavel Zarubin, a Rosszija 1 újságírójának „Moszkva. Kreml. Putyin” című műsorában tett megjegyzése alapján közölte, hogy Szijjártó Péter segítette a tolmácsot, amikor az félreértette Putyin szavait, különösen a kereskedelmi forgalom csökkenésére vonatkozó résznél.

Orbán Viktor és Putyin találkozója itthon és Európában is jelentős visszhangot váltott ki, nemcsak a találkozozó ténye, hanem a nyilvánosság előtt megosztott videórészlet miatt is, amelyen hallható, hogy a magyar miniszterelnök tolmácsa rosszul fordította az orosz elnök köszöntő szavait.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás szerint lehet, hogy a tolmácsnak egyszerűen rossz napja volt, ami mindenkivel előfordulhat, és a szakember továbbra is a legjobb ezen a szakterületen.