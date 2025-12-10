Minden eddiginél durvábbnak látja a – hivatalosan még el sem kezdődő – kampányt a választók 69 százaléka, 2026-ot azonban mind a kormánypártiak, mind a tiszások jókora optimizmussal várják, noha ez tavaly ilyenkor csak a Fidesz támogatóit jellemezte – többek között ez derül ki a Medián novemberi közvélemény-kutatásából, amelynek főbb megállapításait a hvg.hu publikálta.

A friss felmérés alapján az indulatok elszabadulásának megítélésében már jelentős különbség mutatkozik pártállástól függően.

A Medián azt mérte,

a Tisza Párt támogatóinak 85 százaléka ítéli rosszabbnak a mostani helyzetet, mint bármelyik korábbi választási kampányt, ami 27 százalékponttal magasabb érték, mint a kormánypárt szavazói esetében.

Emellett mind a két politikai táborban jelentős kisebbségben vannak azok, akik szerint a verbális bántalmazás fizikai erőszakba fordulhat át (15, illetve 6 százalék), ám ha a tettlegességnek csekélyebb valószínűséget tulajdonítókat is ideszámítjuk, akkor a félelem mindkét táborban jócskán többségi álláspont. A tiszások itt is borúlátóbbak: 70 százalékuk tart kisebb vagy nagyobb mértékben az erőszaktól, a kormánypártiak 63 százalékával szemben.

Az új esztendőt illetően tavaly ilyenkor még nagyjából fele-fele volt az optimista és a pesszimista vélemények megoszlása a teljes népességben, de az Orbán Viktor által „remek évként” beharangozott 2025-öt a kormánypárti szavazók háromnegyede nagy reményekkel várta, a tiszásoknak csak egyharmadára volt jellemző hasonló derűlátás.

Ezzel ellentétben az idén, a 2026-os választási évre tekintve már Magyar Péter támogatói is hasonlóan optimistán (sőt, 2 százalékponttal még optimistábban is) szólaltak meg, mint a kormánypártiak. Mindez a Medián konklúziója szerint alighanem már az áprilisi választásokkal kapcsolatos várakozásokkal, jelesül a kormányváltás reményével magyarázható.