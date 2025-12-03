Novemberben keveset mozdultak a pártpreferenciák, leginkább a választók részvételi kedve változott, amivel talán a Tisza Párt járt jobban. A Tisza jelenleg is 6 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, az állás 30-24 Magyar Péter pártj javára, akár csak múlt hónapban – áll a Republikon Intézet legfrissebb mérésében.
A pártválasztók körében a Tisza 43, a Fidesz-KDNP 35 százalékon állnak, e téren szintén nem történt változás, a különbség 8 százalékpont a Tisza javára.
Az egyetlen szemmel látható, bár hibahatáron belüli változás a biztos szavazó pártválasztók körében történt:
- A Tisza itt 1 százalékpontot erősödött, 45 százalékra,
- a Fidesz-KDNP pedig 1 százalékponttal esett vissza, 33 százalékra.
A különbség így 12 százalékpont a Tisza javára a biztos szavazók körében.
Az adatfelvétel Magyar Péterék előválasztása közben zajlott, amely akció meglehetősen jól sikerült, miközben Orbán Washingtoni turnéja nem befolyásolta a pártpreferenciákat.
A mérés szerint a többi párt így áll:
- A Mi Hazánk a teljes népesség 6, a pártválasztók 7, a biztos szavazók 8 százalékának szavazatában reménykedhet, azaz mindenhol hibahatáron belül, 1 százalékponttal erősödött, bejutna a parlamentbe.
- A Kutyapárt a teljes népesség 5, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6-6 százalékának támogatásával bír, az előző hónaphoz képest nem történt változás.
- A DK támogatottsága hibahatáron belül csökkent a hónapban, a teljes népesség 3, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók 4-4 százaléka szavazna a pártra, de egyelőre még kísértik a parlamenti küszöböt.
- A többi párt esetében nem történt változás, senki más nincs a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalék közelében.
A bizonytalanok aránya 1 százalékponttal csökkent, 30 százalékra, a részvételi kedv is növekedett kissé, az előző havi elbizonytalanodás után, de lényegében az elmúlt év megszilárduló pártpreferenciái köszönnek vissza a számokból.
A Republikon elemzése szerint a Tisza jelöltállítása komoly sajtóvisszhangot kapott, egyelőre nem voltak túl nagy botrányok a jelöltek körül, az előválasztás vélhetően ki is szűrte a gyengébb láncszemeket. Ha ki is alakul botrány egy jelölt körül, az később is lecserélhető, akár a második helyezettre a választókerületben. Nem kizárt, hogy a győztes jelöltek legitimációja nagyobb lesz a nyitott szavazás miatt, mintha a pártközpont jelölte volna ki őket, ahogyan azt az előválasztások intézményétől papíron el is várnánk. A Tisza stabil 5-10 pontos vezetése önmagában nem jelent automatikus választási győzelmet, de a Fidesz számára nagyon rossz az optikája.
Minél tovább, minél több cég mérései szerint, minél nagyobb előnye van a Tiszának, úgy szilárdul meg a választók fejében a realitás, miszerint a Tisza az esélyes győztes.
A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. november 24-28 között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5 százalék.
A XXI. Század Intézet szerint a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Jelenleg az állás kizárólag a politikailag aktívak bázisán: Fidesz 45, Tisza 40 százalék.A 21 Kutatóközpont két nappal ezelőtti felmérése szerint egy hónap alatt mindhárom választói csoportban csökkent valamelyest a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt. Hárompárti lenne a parlament, ha most vasárnap lennének a választások.
A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.
A Závecz Research szerint a közhangulat mást mutat, mint a szavazói szándék. Méréseik szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, de a mai kormánypárt annyi választást megnyert, hogy már nem is tudnak másként gondolni rá, mint a következő választás nyertesére.
A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.
Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.
A Minerva Intézet szerint, bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt, még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.
A Medián friss felmérése alapján Magyar Péter pártja a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal vezet, az előny a választani tudók és a biztos szavazóknál is csökkent. Az intézet rámutat, a szeptemberi számaikon a kormánypártok tudtak többet javítani.
