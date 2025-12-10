A „vasutak EasyJetjeként” emlegetik azt a holland startupot, amely olcsó vonatjegyekkel csábítja az utasokat. A GoVolta szolgáltatásai 2026-ban indulnak - adta hírül az Euronews.

A hírügynökség beszámolója szerint a GoVolta három ígérettel kívánja felrázni Európa nemzetközi vasúti piacát, mégpedig a következőkkel: megfizethető árak, garantált hely minden jeggyel és közvetlen csatlakozások.

„Ha a nemzetközi vonatokról kérdezünk embereket, mindig ugyanazt a történetet halljuk” – mondta Hessel Winkelman, a GoVolta társalapítója. „Sokáig keresgélünk, magas árat fizetünk, aztán még az is kérdéses, hogy egyáltalán van-e ülőhelyünk. Mi ezt szeretnénk megváltoztatni” - hangsúlyozta.

A GoVolta az első 100 jegyet az Amszterdam és Hamburg között, Berlinen keresztül közlekedő debütáló útvonalára mindössze 10 euróért kínálja. A cég a tervei szerint 2026 decemberétől egy Amszterdam–Párizs vonallal is bővíti szolgáltatását.

A promóción kívüli jegyárak a holland-német vonalon átlagosan 30 euró körül mozognak.

Ezt nyomban össze is lehet hasonlítani azzal, hogy jelenleg a márciusi Amszterdam és Hamburg közötti normál jegyek a Deutsche Bahn ICE vonatain 34 és 59 euró között mozognak, a helyfoglalás pedig további 5,70 euróba kerül.

A startup alacsony árai ugyanakkor kompromisszummal is járnak: vonataik végsebessége ugyanis mindössze 160 km/h, ami jelentősen alacsonyabb, mint az ICE és az Eurostar potenciális 300 km/h-s sebessége. Ez azt jelenti, hogy az utazási idő hosszabb lesz, Amszterdam és Berlin között például egy órával, míg a párizsi út akár kétszer annyi ideig is eltarthat, mint az Eurostarral.

A fapados vonatjegyeket már le is lehet foglalni a jövő év márciusában induló járatokra. Az utasok a GoVolta segítségével akár komplett városlátogatási csomagokat is vehetnek, amelyek vonatjegyeket és szállásokat is tartalmaznak.

A GoVolta egyébként nem az első fapados vonatüzemeltető Európában: a holland-belga startup, a European Sleeper nyomdokaiba lép, amely 2023-ban kezdte meg a megfizethető éjszakai vonatok kínálását.