„Úgy gondoljuk, hogy a hagyományos televíziózásnak bőven van jövője, főként, ha az személyre szabott tartalomajánlással egészül ki” – fogalmazott Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója az Economxnak adott interjújában. A kijelentés jelentős, hiszen a médiafogyasztási szokások rohamléptekben változnak, csökken az eladott mozijegyek száma, így a szerkesztőségünk filmrajongó tagjaiként mi is feltettük a kérdést: milyen technológia kell ahhoz, hogy otthon (is) megmaradjon a „Hollywood-élmény”?

A tét nem kicsi! Ha a nézők elpártolnak a minőségi tartalomfogyasztástól, a stúdióknak nem éri majd meg nagy költségvetésű blockbustereket gyártani. Ha viszont a szolgáltatók képesek alkalmazkodni,

és akár a kanapéra is el tudják hozni a prémium élményt, a mozi varázsa megmaradhat.

Ezzel az ígérettel érkezett meg a One Magyarország legújabb fejlesztése, az európai piacon is újdonságnak számító, Android alapú OneTV SoundBox.

A „nagypapa-teszt”: be tudjuk egyáltalán kapcsolni?

Mielőtt elmerülnénk a Dolby Atmos és a 4K világában, nézzük a valóságot. Volt lehetőségünk otthoni körülmények között tesztelni a Sagemcom és a Bang & Olufsen közös fejlesztésű készülékét. Ilyenkor a generációs logika miatt minden eszköznek meg kell ugornia az első akadályt:

vajon informatikus diploma nélkül be tudom-e üzemelni, vagy jön a kétségbeesett telefonos segítségkérés?

A SoundBox esetében a félelem alaptalannak bizonyult. A „plug-and-play” elv tökéletesen működött. Az eszköz pillanatok alatt csatlakozott a tévéhez és az internethez – még úgy is, hogy a teszthelyszínen nem a One Magyarország biztosította a hálózatot. A menürendszer intuitív, pont annyira egyszerű, amennyire egy átlagfelhasználó elvárja.

A célunk kettős volt. Gyorsan elérni a hagyományos, lineáris csatornakínálatot (mert igen, a híradónak és a sportközvetítéseknek még mindig van varázsa), és zökkenőmentesen váltani a streaming applikációkra. Mivel az eszköz Android TV alapú, a Google Play áruházból bármi letölthető, így a Netflix, az HBO Max vagy az RTL+ Prémium is azonnal kéznél volt.

Amikor a dobozból szól a Híradó

A SoundBox legszembetűnőbb tulajdonsága (még ha ez egy képzavar is), hogy bár alig nagyobb egy átlagos set-top boxnál, valójában egy komplett hangrendszer. Elsőre persze furcsa volt, hogy a hang nem a tévéből, hanem a készülékből áradt szét a nappaliban, de a minőségbeli különbség azonnal hallható volt.

A Bang & Olufsen által optimalizált, három hangszóróval és mélynyomóval felszerelt rendszer nemcsak az akciófilmeknél vizsgázott jól. Még a híradó is másként szólt. Tisztán kivehető volt, ahogy a műsorvezető kezében zörög a papír. A gyártó ajánlása szerint a beépített hangszórók egy nagyjából 20 négyzetméteres nappalit képesek tökéletesen betölteni – ezt a tesztünk is igazolta.

Mi van a motorháztető alatt?

A One Magyarország nem bízta a véletlenre a specifikációkat. A SoundBox (és kistestvére, a MiniBox Pro) 30 000 DMIPS teljesítményű processzorral dolgozik, ami magyarra fordítva annyit tesz, a rendszer villámgyors és stabil, nincs idegesítő homokórázás menüváltáskor.

A SoundBox legfontosabb technikai paraméterei:

Hang: Dolby Atmos térhangzás, Bang & Olufsen audio-rendszer.

Kép: 4K felbontás és Dolby Vision támogatás (dinamikus HDR a gazdag feketékért és élénk színekért).

Kapcsolódás: Wi-Fi 6 képes, és Bluetooth hangszóróként is működik – tehát kikapcsolt tévé mellett is kiküldhetjük rá a zenét a telefonunkról.

Távirányító: Bluetooth alapú (nem kell a doboz felé célozni) és háttérvilágítással rendelkezik, ami esti filmezésnél hatalmas előny.

Nem csak a hangról szól: interaktív szabadság

A teszt során hamar kiderült, hogy a OneTV új platformja a kényelemre van hangolva. A rendszer 90 órányi tartalmat képes rögzíteni a felhőbe, akár több csatornáról egyszerre, az adások pedig 7 napig visszanézhetők. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a „lekéstünk a film elejéről” probléma megszűnt létezni.

A 14 napos műsorújság és a személyre szabott ajánlórendszer segít eligazodni a tartalomdömpingben, a szülők pedig külön értékelhetik a gyerekprofilokat és a korhatár-beállításokat.

Kinek melyik való?

A One Magyarország kínálatában a SoundBox mellett megjelent a OneTV MiniBox Pro is. Ez tudásban (szoftver, képminőség, interaktív funkciók) megegyezik a nagytestvérrel, ám nincs benne a beépített hangrendszer. Ez azoknak lehet ideális, akiknek már van kiépített házimozi-rendszerük, vagy megelégszenek a tévé saját hangjával, de vágynak az okos funkciókra és a gyorsaságra.

Összességében a SoundBox egy elegáns, minimalista dizájnba csomagolt "trójai faló": úgy néz ki, mint egy set-top box, de valójában egy komolyabb soundbar tudását hozza el, amivel a One Magyarország valóban képes lehet újra a képernyők elé szegezni a minőségre vágyó nézőket.

A OneTV MiniBox Pro 2025. október 30-tól az új, interaktív TV Family csomagok része, míg a OneTV SoundBox prémium kiegészítőként érhető el.

Ez a szerkesztőségi tartalom a 4iG Nyrt. támogatásával jött létre.