Miközben Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti uniós csúcsra is készült a kedd esti rendkívüli kormányülésen, az uniós vezetés azon dolgozik, hogy gyorsított eljárásban hosszabbítsa meg az Oroszországgal szembeni szankciókat. A cél: szankciók hat hónapos meghosszabbításához eddig szükséges egyhangú tagállami döntést kikerüljék, Magyarország vétója ellenére dönteni tudjanak.

Az mfor.hu a Financial Times cikke alapján azt írta, hogy az Európai Bizottság (EB) javaslata az alapszerződés 122-es cikkelyére, a „súlyos gazdasági nehézségek” esetére hivatkozna, amely lehetővé tenné a minősített többséggel történő hosszabbítást, és a jelenlegi hat hónapos ciklust akár három évre emelnék. Ez a lépés előfeltétele lenne annak is, hogy az unió a befagyasztott orosz állami vagyonból nyújthasson úgynevezett „jóvátételi hitelt” Ukrajnának, összesen mintegy 210 milliárd euró értékben.

A cikk szerint az uniós vezetés a gyorsított eljárással még a december 18-án kezdődő EU-csúcs kezdete előtt igyekszik előrelépni, bár a magyar kormány korábbi vétójoggyakorlása miatt több tagállami vezetés is óvatos a precedens miatt. A javaslat elfogadása ugyanakkor nem garantálja automatikusan a jóvátételi hitel megvalósulását, mivel például Belgium, amely a befagyasztott vagyon legnagyobb részét kezeli, további kifogásokat emelhet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott egyeztetését követően a tárca tájékoztatása szerint kijelentette: látogatásának az volt a legfőbb célja, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb az ukrajnai háború lezárását követő új világgazdasági és világkereskedelmi korszakra. „Az asztalon levő béketervet mi nagyon komoly reménysugárnak látjuk. Teljes szívvel támogatjuk az arról zajló amerikai-orosz párbeszédet. Abban bízunk, hogy ez a párbeszéd elvisz a békéhez. És ha ez megtörténik, akkor ennek a szankciók által meghatározott világgazdasági korszaknak is vége lesz“ - húzta alá az MTI tudósítása szerint. A tárcavezető úgy vélekedett: a szankciók már épp eleget ártottak, különösképpen Európának, ezért itt lenne az ideje megszabadulni tőlük.

Ursula von der Leyen, az EB elnöke hétfőn kijelentette: az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközök lefoglalását, majd annak Ukrajna finanszírozását lehetővé tevő jóvátételi kölcsönre vonatkozó uniós bizottsági javaslatnak a célja: növelni a háború költségeit Oroszország számára.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda reggeli Kormányinfón arra figyelmeztetett, hogy az orosz vagyon további befagyasztása és esetleges felhasználása rossz üzenetet küldene világszerte a befektetőknek az egész EU-ról.