„Gyorsvásárlási platformként a hagyományos webáruházakkal ellentétben a Woltnál a karácsony előtti napokban érzékeljük leginkább a vásárlók ünnepi rohamát, hiszen elsősorban a last minute megoldások miatt választják a Woltot azok, akik gyorsan hozzá szeretnének jutni a vágyott termékekhez” – nyilatkozta az Economxnak a vállalat sajtóosztálya.

December második és harmadik hetében a gyerekjátékok közül a társasjátékok, plüssfigurák és műanyag figurák (pl. Minecraft) a legnépszerűbbek, míg a műszaki cikkek közül az AirPods vezeték nélküli fülhallgatók, PS5 kontrollerek, hibrid villanyborotvákat keresik – ezek mind potenciális ajándékok.

Azt, hogy a Wolt futárpartnereire nemcsak pizzát vagy phó-levest, de

akár nagy értékű okostelefonokat is rá mernek bízni a vásárlók, az is bizonyítja, hogy 300 ezer forintnál is többet érő iPhone 15 és iPhone 16 telefonokat is rendeltek woltos kiszállítással a Media Marktokból.

Ezen kívül az elektromos hosszabbítókat is sokan keresik, hiszen a karácsonyfa fénysorának beüzemeléséhez szükség lehet ezekre.

Számos településen idén is lehet a Woltról karácsonyfát rendelni: idén mostanáig közel 100 fa kelt már el országszerte és érdekes különbségek vannak: míg Cegléden és Pécsett az ezüstfenyő, Debrecenben, Budapesten és Budaörsön a dán nordmann (amely jól bírja a meleget és sokáig megtartja tűleveleit), addig például Szegeden a lucfenyő a kedvenc.

December során sok munkahelyen karácsonyi bulikat tartanak, minden bizonnyal ilyenen vehetett részt az 54 pizzát rendelő vásárló, vagy a több mint félszáz, különböző spagettit összeválogató vevő, de még a 200 ezer forint feletti péksütemény-rendelés is minden bizonnyal valamilyen ünnepi rendezvényre szólt – mondta lapunknak a cég.