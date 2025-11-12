Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő november 13-án 10:00-kor sajtótájékoztatót tart, miután ma ülésezett a kormány.

Korábban Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-oldalán annyit kiszivárogtatott, hogy a kamatstopot meghosszabbítják.

A Kormányinfóról az Economx folyamatosan tájékoztatja majd olvasóit.

Nagy Márton kedden komoly bejelentést tett: a tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya, valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5 százalékra emeli az idei és jövő évi hiánycélt, a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt pedig megduplázná az eredeti elképzelésekhez képest. Ezzel párhuzamosan jövőre a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részét kaphatják kézhez.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a múlt heti Kormányinfón beszélt arról, hogy kormány „szeretné” bevezetni a 14. havi nyugdíjat, csak épp az a kérdés, hogyan tudnák beszorítani a költségvetésbe. Az árstopos lista bővülése, a SZÉP-kárt felhasználásának változása, és a 15 százalékos béremelés a szociális és kulturális szférában mind-mind szóba került.