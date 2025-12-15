Az RTL Híradó beszámolója szerint a hétvégén szimpátiasétát tartottak a gyerekorvosukért a gödiek. A doktornő ugyanis a praxisa feladását fontolgatja a kötelező oltásokat elutasító szülők miatt, akik közül többen beperelték, volt, aki meg is fenyegette.

A napokban derült ki, több szülő azt szeretné elérni, hogy kiskorú gyereke mentesüljön a kötelező védőoltások beadása alól, ezért úgynevezett oltásmentesítési eljárást kezdeményeznek. Ez jelentős adminisztratív és lelki terhet ró a gyermekorvosokra. A városban praktizáló két gyerekorvos közül az egyik emiatt jelezte, hogy január 1-jével felmondhat, de elképzelhetőnek tartják, hogy a másik orvos is így dönt majd.

Az érintett gyerekorvos nem kívánt nyilatkozni az RTL-nek, de a tüntetés egyik szervezője, egy gödi felnőtt háziorvos arról beszélt: ha kollégája valóban felmond, fennáll a veszélye annak, hogy a város gyerekorvos nélkül marad. Dr. Elor Judit elmondta, jelenleg három körzetet két gyerekorvos lát el. „Ha ez a gyerekorvos feláll, nagy eséllyel a másik is követi. Ő egy nyugdíj előtt álló kolléga, biztos, hogy nem vállalja 3000-3500 gyerek egyedüli ellátását” - fogalmazott.

Gödön az oltásellenes szülők önrendelkezési nyilatkozatokat küldenek a védőnőknek, az oltóorvosoknak, az osztályfőnököknek, valamint az óvoda vagy iskola vezetésének, amelyekben kijelentik, hogy nem engedélyeznek semmilyen egészségügyi beavatkozást a gyerekükön előzetes írásos tájékoztatás és személyes jelenlétük nélkül. A kérelmeket gyakran ügyvédi segítséggel nyújtják be, szakmai indok - például krónikus betegség - nélkül, és jogi lépéseket is kilátásba helyeznek.

Magyarországon tizenkét betegség ellen kötelező a védőoltás. Amennyiben a szülő ehhez nem járul hozzá, az orvos köteles értesíteni a járási hivatal népegészségügyi osztályát. Ilyenkor hatósági eljárás indul a szülők ellen, ugyanakkor gyakori, hogy az orvost jelentik fel. Az RTL Híradó szerint jelenleg több mint száz per zajlik országszerte orvosok ellen, amelyeket oltásellenes szülők indítottak.

Novemberben Takács Péter egészségügyi államtitkár bejelentette, hogy a kormány törvényt módosítana a hazánkban és Európa-szerte felerősödött oltásellenesség miatt. A 24.hu cikke szerint az államtitkársághoz a háziorvosoktól és a Magyar Orvosi Kamarától is érkezett jelzés, miszerint az orvosok munkáját nehezíti, sőt próbálja ellehetetleníteni az oltásellenesek azon gyakorlata, hogy perbe fogják a doktorokat. Takács Péter úgy tudja, hogy Magyarországon jelenleg 49 ilyen jellegű per van, ezek közül több már a bírósági szakasznál jár. A tervezett törvénymódosítás lényege, hogy az oltásellenes perek ne polgári úton folytatódjanak, hanem a bíróságok a hozzájuk beérkezett perkérelmeket helyezzék át a közigazgatási bíróságokra, mivel ezen perek alanyai valójában nem az orvosok, hanem a kormányhivatalok. Ez nagyban megkönnyíti a háziorvosok és házi gyermekorvosok életét, mert nem kell majd bíróságra járniuk - mondta az államtitkár.