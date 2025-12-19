Konkrét választ adott Oroszország az EU Ukrajnának szánt új finanszírozási csomagjának bejelentésére. Kirill Dmitrijev, aki a Kreml kulcsfontosságú küldöttje volt az amerikaiakkal folytatott közelmúltbeli tárgyalásokon, „háborús uszítóknak” nevezte az EU vezetőit – írja a Sky News.

Úgy fogalmazott

a blokkban az „ész hangjait” – feltehetően Magyarországra és Szlovákiára gondolt – figyelmen kívül hagyták.

Orbán Viktor: Halott ötlet volt a befagyaszott pénzek felhasználása Orbán Viktor szerint, ha a befagyasztott orosz vagyont felszabadították volna, az azonnal belerántott volna minket a háborúba. A kormányfő úgy látja, „összeállt a V3": együtt léptek fel szlovákok, csehek és magyarok. „Ez így, a három együtt, az már egy nehézsúly"- fogalmazott.

Az Európai Tanács úgy döntött, hogy hosszú távon is zárolva tartja az orosz állami vagyont, és 2026–27-ben összesen 90 milliárd euró támogatást nyújt Ukrajnának. Beszámolók szerint az uniós költségvetési garanciák nem érintik Csehország, Magyarország és Szlovákia pénzügyi kötelezettségeit. Erről itt olvashat többet >>>