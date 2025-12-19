Pénteken általában borult, párás, ködös idő várható, de elsősorban a déli és a keleti tájakon szakadozottabb lesz a felhőzet, illetve napközben ritkulhat, megszűnhet a köd, így arrafelé hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Kora estétől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró. Szitálás, a fagyos területeken ónos szitálás, északon esetleg gyenge eső előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, ködös tájakon 3 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős déli és tiszántúli tájakon ennél több fokkal enyhébb lehet az idő. Késő este 0 és +7 fok közötti értékekre számíthatunk - közölte a HungaroMet, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy

öt dunántúli vármegyére figyelmeztető jelzést adtak ki a sűrű köd miatt.

Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban. Borongós, szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű.

Hétfőn és kedden továbbra is a borongós, szürke idő uralja az ország nagy részét. A Dunától keletre lehetnek olyan tájak, ahol elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és kisüthet a nap. Gyenge eső, szitálás, hajnalonként ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A keleti-délkeleti szél a Dunántúlon és helyenként a középső tájakon megélénkül, néhol erős lökések lehetnek. Délutánonként 3-8 fokra van kilátás.

Szerdán is főként keleten, északkeleten szakadozhat fel a felhőzet, süthet ki a nap. A borongósabb Dunántúlon eső, szitálás alakulhat ki, este pedig délen is eleredhet az eső. Mérsékelt lesz a keleti, északkeleti szél. Napközben 2-7 fok ígérkezik - olvasható az Időkép előrejelzésében.