A Szőlő utcai ügyre adott reakciójával a Fidesz a saját szavazóbázisában is csak egy kisebb szegmens támogatására számíthat – derül ki a Telex megbízásából készített közvélemény-kutatásból. A 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése a Szőlő utcai ügy felelőseire és a kormány kommunikációjának értékelésére irányult, de máris kiderült, a választók több mint fele kifejezetten kritikus a kormány lépéseivel.

Még a kormánypárti szavazók 11 százaléka is rossznak értékelte a Fidesz reakcióját, miközben mindössze 43 százalékuk volt elégedett azzal. Ez szokatlanul alacsony arány a hagyományosan fegyelmezett kormánypárti szavazótáborban.

A megkérdezettek

negyede szerint elsősorban a kormány a felelős a Szőlő utcai bántalmazásokért,

18 százalék az intézet dolgozóit,

15 százalék az igazgatót,

5 százalék az intézetben lakó fiatalkorúakat hibáztatja.

Az ügy felelősségének kérdését a válaszadók pártkötődése is meghatározza:

Míg a kormánypártiak többsége 28 százaléka okolja az intézet dolgozóit, az igazgatót viszont csak fele ekkora arányban tartják felelősnek.

a Tisza szavazóinak 56 százaléka a kormányt tartja elsősorban felelősnek.

A kisebb pártok szavazói szerint a kormány a fő felelős az ügyben (26 százalék), az igazgatót is szinte ugyanennyien hibáztatják (24 százalék).

A pártnélküliek többsége vagy nem hallott az ügyről, vagy nem tudott/ajart válaszolni a kérdésre.

Azok a pártnélküliek, akik hallottak az ügyről, elsősorban az intézet dolgozóit tartják felelősnek.

A kormány reakciója is megosztó:

a válaszadók 43 százaléka nagyon rossznak ítélte meg egy egytől ötig terjedő skálán, ahol az egyes a nagyon rossz, az ötös pedig a nagyon jó.

További 9 százalék rossznak értékelte, tehát összesen 52 százalék elégedetlen a kormány válaszával.

Jónak (vagy nagyon jónak) pedig mindössze 15 százalék tartotta azt.

A hibrid adatfelvétel 2025. december 12. és 15. között zajlott, ezer fő megkérdezésével készült.