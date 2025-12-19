A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján. Eszerint az év 50. hetében stagnálást 17 ellátási területen tapasztaltak.

Az örökítőanyag koncentrációja emelkedett:

Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban,

mérsékelt tartományban volt:

Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várhatóan megáll a következő hetekben.

Arról is írtak, az influenza "A" vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban stagnált, az 50. héten a Budapest, Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településein, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett a mennyisége.

Közölték azt is, hogy a szennyvízeredmények szerint az influenza "A" vírusa az előző héthez viszonyítva közel azonos szinten cirkulál a lakosság körében, a fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.

Közben az országos tisztifőorvos bejelentette, hogy elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon

A múlt héten 38 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz az országban - mondta az országos tisztifőorvos az MTI-nek. Surján Orsolya közölte: a betegek 48,2 százaléka 14 év alatti, 25,7 százaléka 15-34 év közötti, a 60 éven felüliek aránya 8,9 százalék.

A szakember hozzátette, a Magyarországon is megjelenő új típusú influenza A vírus is közrejátszhatott abban, hogy korábban kezdődött az idei influenzaszezon, hiszen

a járványküszöböt jellemzően januárban lépik át a megbetegedésszámok.

Az országos tisztifőorvos hozzátette: azt remélik, a járványhullámot megtöri majd a karácsonyi ünnepkör, hiszen iskolai szünet lesz.

Kitért arra, hogy az új típusú influenza az eddigi adatok szerint nem okoz súlyosabb megbetegedést. A védőoltás továbbra is ajánlott, mert bár egy új antigénszerkezetet mutat az új vírus, az oltással kapott keresztimmunitás védelmet nyújt.

Tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2-vírus továbbra is jelen van, és a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták RSV (légúti óriássejtes vírus), rhino-, humán metapneumovírus és adenovírus jelenlétét is a vizsgált mintákban.

Kórházba a múlt héten 117 embert került súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 14-en szorultak intenzív ellátásra, ismertette Surján Orsolya.

Azt mondta, hogy

a mostani influenzajárványban nincs szükség országos hatáskörű intézkedésekre.

A vármegyei kormányhivatalok döntenek arról, hogy milyen járványügyi óvintézkedéseket hoznak az egészségügyi intézményekben, tette hozzá az országos tisztifőorvos.