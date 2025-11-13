Futótűzként terjed az interneten Orbán Viktor miniszterelnök rajza, amelyet Rónai Egonnal folytatott beszélgetése közben készített. Az alkotásból sorra készülnek a mémek, paródiák és különféle feldolgozások. Nem véletlen, hogy ez a szemfülesek figyelmét is felkeltette és sokan üzleti lehetőséget látnak a rajzban.

A firka nyomtatását többen megkísérelték bögrére és ruházati termékekre.

A Collabri platform szerint azonban ez jogsértő.

Hudák Tibor, a nyomtatással foglalkozó cég ügyvezető közölte: a rajz szerzői jogvédelem alatt áll, mivel egyéni és eredeti alkotás, amelynek szerzője Orbán Viktor.

Kereskedelmi célú felhasználásához a miniszterelnök engedélye szükséges.

A platform ezért minden hozzájuk érkezett ilyen feltöltést törölt, és felhívta a figyelmet a szerzői jogi szabályok fontosságára.

Az ilyen jellegű üzleti kísérlet egyébként nem egyedi, de volt, aki saját javára fordította. Mészáros Lőrinc például védjegybejegyzési kérelmet nyújtott be széles körben ismertté vált kijelentésére, így a "Gondolom, nem gyalog" mondatot csak ő használhatja ilyen célokra.