A Blikk a gyerekeivel való kapcsolatáról is kérdezte Magyar Pétert, annak apropóján, hogy a politikus a kampány alatt folyamatosan járja az országot.

Alaphelyzetben szinte minden nap találkozom a gyerekekkel, ám az országjárás óta csak hétvégente van erre lehetőség. Ám ilyenkor igyekszem minél több időt velük tölteni - fogalmazott a portál érdeklődésére, hozzátéve: hétköznap leginkább telefonon beszélnek, mert "ez most egy ilyen periódus", sokat utazik.

Azt is megerősítette, hogy bár Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és volt férje között a viszony nagyon elmérgesedett, tartják magukat az egyezségükhöz. A válásukkor megállapodtak a közös felügyeletről, amit a bíróságon egyikük sem támadott meg. A korábbi heti váltás most úgy zajlik, hogy hétköznapokon Varga Judit neveli a gyerekeket, míg a két felnőtt beszélgetései kizárólag a gyerekekre koncentrálódnak. Lényegében a fiúk hétvégi „átadásának” a menedzselése a beszédtéma. Kijelenthető, hogy csak a közös gyerekek miatt állnak szóba.

Nem szoktam politikáról beszélgetni a gyerekekkel

– mondat Magyar Péter a Blikknek.

A két kisebbik fiam még túl fiatal ahhoz, hogy a politika szóba kerüljön, inkább a hétköznapi történésekről, a focimeccsekről beszélgetünk. A legnagyobb fiammal érinthetnénk komolyabb témákat, de vele most – úgy érzem – nem állunk egy politikai táborban

- fogalmazott.

A Tisza Párt alelnöke, EP- és budapesti listavezető szerint legkésőbb néhány év múlva megtalálhatják a közös hangot a fiával, illetve neki is elmondta, mindent, amit most a politikában tesz, azt érte is teszi.

Hangsúlyozta azt is, hogy a június 9-ei választásokig igyekszik bejárni az egész országot, ám

csak a választások eredményétől függ, beülne-e képviselőnek az Európai Parlamentbe,

a pártban még nem döntöttek erről a kérdésről.