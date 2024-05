Magyar Péter az országjáró körútjának csütörtöki miskolci állomásán azt mondta: korábban kihívta nyilvános vitára Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet is, de a „narancssárga és a kék Fidesz két bátor utcai harcosa” inkább Deutsch Tamást és Dobrev Klárát küldené maga helyett.

A politikus közölte, hogy

nem akar ugyan Deutsch Tamással vitázni, de ha ez az ára annak, hogy két és fél hónap után végre bemehessen a köztelevízióba, akkor áll a dolgok elébe.

Beszédében most is felszólította az EP-listavezetőket, hogy közösen lépjenek fel a vita érdekében, majd a közmédia vezetésének is üzent, hogy az teljesítse a jogszabályi tájékoztatási kötelezettség és engedje be őket élő adásban.

Ezen a ponton ígérte meg Magyar Péter, hogy ha tíz napon belül nem jelez nekik a közmédia a vita részleteiről, akkor a Kunigunda útjára hívja az embereket.

Ott leszünk a köztelevízió III. kerületi épületénél, és addig nem megyünk haza, amíg nem engedik meg, hogy beolvassuk a magyar emberek követelését, vagy leüljünk egy élő, egyenes vitára. Deutsch Tamással, Dobrev Klárával, Gyurcsány Ferenccel, Orbán Viktorral vagy akivel akarják. Az a mi köztelevíziónk! Innen is üzenem neki, hogy ha tíz napon belül nincs válasz, ott leszünk sok ezren

– idézi a 24.hu Magyar Pétert.