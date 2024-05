Egy hónappal az európai parlamenti (EP-) választás előtt

Vona Gábor pártja, a Második Reformkor Párt 3 százalékon, Márki-Zay Péter pártja, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Momentum Mozgalom, az LMP és a Jobbik–Konzervatívok pedig 1 százalékon állnak jelenleg, így ezek a pártok a Nézőpont Intézet felmérése szerint nem jutnak be az EP-be.

A baloldalnak több nagy vesztese is lenne mind az itthoni, mind az európai megmérettetésen, Magyar Péter úgy tűnik, tartósan háromosztatúvá alakította a baloldalt – olvasható az intézet elemzésében.

A kutatás szerint egy országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP 44 százalékot érne el, ami a 2014-es hazai választási eredményének felelne meg. A különbség oka, hogy a Fidesz szimpatizánsai aktívabbnak mondták magukat a közelgő európai parlamenti választáson, mint a jelenleg tét nélküli és távolibb országgyűlési választások esetében.

Magyar Péter pártja (22 százalék) és a DK-MSZP-Párbeszéd koalíció (13 százalék) is csupán 1-1 százalékponttal érne el magasabb arányt egy országgyűlési, mint az EP-választáson. A többi baloldali párt közül egyedül az MKKP (7 százalék) jutna be önállóan a magyar országgyűlésbe is.