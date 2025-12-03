Az Európai Bizottság meg akarja megakadályozni, hogy a magyar kormányfő, Orbán Viktor vétójoga megszűnjön, miután az Oroszországot érintő szankciókhoz egyhangúság szükséges, és félévente meg is kell újítani azokat – írta a Politico. A Bizottság most az EU-szerződés 122. cikkének egyik záradékához folyamodik, amely lehetővé teszi a kormányok számára, hogy „a tagállamok közötti szolidaritás szellemében döntsenek a gazdasági helyzetnek megfelelő intézkedésekről”.

A Bizottság ezt úgy értelmezné, hogy az ügyben felmerülő hatalmas pénzügyi tétek fényében a nemzetek minősített többsége elegendő lesz a szankciók meghosszabbításának jóváhagyásához, megfosztva Magyarországot a lehetséges vétójogtól. Az egyik diplomata szerint ez a stratégia egy módja annak, hogy „megszerezzék Belgium támogatását”.

Belgium végső félelme az, hogy ha a 140 milliárd eurós kölcsönt Ukrajnának folyósítják, egyetlen oroszbarát EU-s ország, például Magyarország vagy Szlovákia, megvétózhatja az EU Moszkva elleni szankciórendszerének megújítását. Ez azt jelentené, hogy Belgiumnak azonnal vissza kellene fizetnie a hiányzó milliárdokat Oroszországnak.

Az Európai Bizottság ezzel jogi megoldást kínál Belgium azon félelmeinek enyhítésére.

Az EU jogászai egyetértenek abban, hogy a 122. cikk gördülékeny nyelvezete indokolja az egyhangúsági követelmények felülvizsgálatát, mivel a szankciók visszavonása pusztítást végezne az európai gazdaságban.

Ez az olvasat felhasználható lenne a szankciók megújításáról szóló szavazások gyakoriságának félévről háromévre való csökkentésére is – közölték a diplomaták a megbeszélésekről szóló tájékoztatásukban. Öt diplomata és EU-tisztviselő azt nyilatkozta, hogy jelenleg egy jogi keretrendszer kidolgozásán dolgoznak. A kölcsönről szóló teljes javaslat várhatóan szerdán jelenik meg.

Az idő most sürget, mert a megállapodás elmaradása esetén Ukrajna szűkös költségvetéssel fog harcolni az orosz erők ellen, mielőtt áprilisban kifogyna a pénzbből. A másik lehetőség az, hogy az EU adófizetői állják az ukrán háború költségeit, miközben Moszkva jóváhagyott milliárdjai érintetlenek maradnak.

Az EU szankciós szabályainak felülvizsgálatának kérdése évek óta vita tárgya Brüsszelben. Októberben az EU végrehajtó testülete azt javasolta, hogy az Európai Tanács tavalyi következtetéseit használják jogalapként az orosz vagyon befagyasztásának fenntartására, amíg az nem fizeti vissza a háború utáni jóvátételeket. Több ország azonban ellenezte ezt az elképzelést, attól tartva, hogy a régi politikai nyilatkozatok felhasználása a jövőbeli politika diktálására veszélyes precedenst teremtene.