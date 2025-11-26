A heti 2–3 alkalommal elfogyasztott zsíros hal, napi egy marék dióféle, a leveles zöldségek, a fagyasztott bogyós gyümölcsök, illetve az olívaolaj, mint fő étkezési zsír, csodákra képes – foglalta össze a weborvos.

A szív és az agy tápláléka:

A lazac, a makréla, a hering és a szardínia csökkenti a gyulladásos folyamatokat, javítja az érfalak rugalmasságát és mérsékli a trigliceridszintet. Az omega-3 bevitel csökkentheti a szívinfarktus és a ritmuszavarok kockázatát, valamint lassíthatja az időskori kognitív hanyatlást.

A szív védelmére kiváló még a dió, a mandula és a mogyoró, amely forrása a „jó” HDL-szintet támogató egyszeresen telítetlen zsíroknak, a növényi fehérjének és az antioxidánsoknak. Több vizsgálat szerint napi egy marék dióféle rendszeres fogyasztása 20–30 százalékkal csökkentheti a szív-érrendszeri problémák előfordulását. A dió-, és mogyorófélék az idegrendszer működésének támogatásában is közreműködnek magas E-vitamin-tartalmukkal.

Immunerősítők és „érrendszeri tisztítók”

A spenót, a kelkáposzta, a mángold és más leveles zöldségek magas folsav-, kálium- és antioxidáns-tartalmuk révén szabályozzák a vérnyomást és az immunrendszer működését. A bennük lévő nitrátok a szervezetben nitrogén-oxidra bomlanak, amely tágítja az ereket, javítja a keringést és csökkenti a vérnyomást.

Agyvédő és szívvédő antioxidáns-csomag

Az áfonya, a szeder, a málna és a ribizli polifenolokban, antocianinokban és C-vitaminban gazdagok. Ezek az antioxidánsok csökkentik a gyulladást, támogatják az immunrendszer védekezését, és védik az idegsejteket az oxidatív stressztől. Klinikai vizsgálatok szerint avítjaák a memóriát, lassítják a kognitív hanyatlást és mérséklik a szív-érrendszeri betegségek kockázatát.

Az egészség origója

Az olívaolajban lévő olajsav és polifenolok csökkentik az LDL-koleszterinszintet, gátolják a gyulladásos folyamatokat, és mérséklik az érelmeszesedés kockázatát. Az olívaolaj antioxidánsai az idegrendszer működését is támogatják, és pozitív hatással lehetnek a memóriára.

Mindezt így építse be a mindennapokba:

Zsíros hal – hetente kétszer

Egy marék dióféle – naponta egyszer

A leveles zöldségek salátához, főzelékhez vagy turmixhoz keverve

A fagyasztott bogyós gyümölcsök mehetnek joghurtba, zabkásába

Az olívaolaj hidegen használva, salátákhoz kitűnő