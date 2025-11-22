Sokkoló eredményeket hozott a Consumer Reports (CR) vizsgálata: az amerikai nonprofit szervezet 23 fehérjeport és turmixot elemzett, és azt találta, hogy a minták több mint kétharmada egyetlen adagban is több ólmot tartalmazott, mint a Kaliforniában érvényes, hivatalosan megengedett napi maximum (0,5 mikrogramm). A projekt vezetője szerint az elmúlt 15 évhez képest romlott a helyzet, emelkedett az átlagos ólomszint, és egyre kevesebb a teljesen „tiszta”, azaz kimutathatatlan ólomtartalmú termék - áll a Nébih közleményében.

A növényi alapú fehérjeporok teljesítettek a legrosszabbul. Szinte mindegyikben magas, több esetben pedig kifejezetten aggasztó ólomszintet mértek.

Két termék különösen kiugróan rossz eredményt hozott: a „Naked Nutrition Vegan Mass Gainer” és a „Huel Black Edition” egyetlen adagja is a megengedhető mennyiség több mint tizenkétszeresét tartalmazta. A CR egyenesen azt javasolta, hogy ezeket senki se fogyassza.

A tejsavó vagy más nem növényi alapú termékek valamivel kedvezőbb képet mutattak, ám még ezeknek a fele is elérte azt az ólomszintet, amely mellett a CR szakértői már nem tartják biztonságosnak a napi szintű fogyasztást.

Az eredmények láttán a Consumer Reports petíciót indított, és felszólítja az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságot (FDA), hogy határozzon meg szövetségi ólomhatárértékeket a fehérjeporokban. Jelenleg ugyanis nincs olyan országos szabályozás, amely korlátozná, mennyi ólom lehet ezekben a széles körben fogyasztott étrend-kiegészítőkben.