Az ultrafeldolgozott élelmiszerek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az étrendünkben, holott fogyasztásuk összefüggésbe hozható az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, a depresszióval, illetőleg a halálozás magasabb kockázatával általában.

Nem meglepő, hogy bizonyos ultrafeldolgozott élelmiszerek az agy egészségét is károsan befolyásolják. Egy friss tanulmány most azt is kimutatta, hogy konkrétan melyek a legártalmasabbak – írja a Dívány.

A Michigani Egyetem tudósai hét éven át kevés híján ötezer 55 évnél idősebb amerikai egészségét követték, akiket kétévente kognitív teszteknek vetettek alá, hogy felmérjék az agyi hanyatlásukat. Feladatok segítségével vizsgálták a rövid és a hosszú memóriát. A kutatás időtartama alatt

a 4750-ből 1363 embernél alakult ki valamilyen fokú kognitív hanyatlás vagy memóriazavar.

A résztvevők étrendjét elemezve kiderült, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek közül leginkább a húsok és az italok a legkárosabbak az agy egészségére. Azoknál, akik egy vagy több extra adagot fogyasztottak ezekből az ételekből, nagyobb volt a kognitív károsodás esélye, beleértve az Alzheimer-kórt és a demencia más formáit.

Már naponta egy extra adag ultrafeldolgozott állati termék 17 százalékkal növeli a szellemi hanyatlás kialakulásának kockázatát

– mutatták ki, jelezve, a cukros italok bár kisebb mértékben károsították az agyat, de ezek is 6 százalékkal emelték a rizikót.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása drámain megnőtt az utóbbi években, kivált az Egyesült Államokban.

A káros hatásokat azonban legjobban úgy lehet elkerülni, ha minél több friss, valamint otthon készített ételt fogyasztunk. A kutatók szerint akár megelőző egészségügyi programként is működhetne a főzés és az ételkészítés oktatása.