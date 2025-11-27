Kizárja parlamenti frakciójából Cseh Katalint a Momentum – jelentette be Bedő Dávid frakcióvezető.

A politikus Facebook-posztjában úgy fogalmaz, az elmúlt héten nyilvánosan és személyesen is megkérték Cseh Katalint, hogy a Momentumtól kapott mandátumát adja vissza. Bedő szerint azonban erre Cseh Katalin nem hajlandó, „annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum.”

Bedő szerint azért nem maradt más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is.

A frakcióvezető hangsúlyozza, mindez jelentős pénzügyi károkkal jár a Momentum számára. Kiemelte, olyan pénzektől esnek el a lépéssel, amelyeket a következő öt hónapban a kormányváltásra szerettek volna fordítani, ehelyett azonban Cseh Katalin ezt a pénzt a Humanisták építésére használja fel, amely Bedő megfogalmazása szerint veszélyezteti a kormányváltást.

Bedő emlékeztet arra, 2022-ben 2 millióan azért szavaztak a közös ellenzéki listára, mert kormányváltást akartak, a Momentum pedig ennek az ígéretét akarja beváltani, ezért döntöttek úgy, hogy nem indulnak a 2026-os országgyűlési választásokon.

Felidézi, hogy miután Fekete-Győr Andrást 2024-ben jogerősen elítélték és megfosztották parlamenti mandátumától, az ő megüresedett helyét adták át Cseh Katalinnak.