Új politikai mozgalmat indít Cseh Katalin. A momentum egykori vezető politikusa Facebook-bejegyzésében azt írja:

„Manapság túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség.

Mélyen hiszek abban, hogy Magyarország nem attól lesz erős, ha mindent erőből akarunk megoldani. Attól lesz erős, ha képesek vagyunk meghallgatni egymást.

Tudom, hogy sokan érzik most azt, amit én: hogy kell még valami más. Nem új ellenség, hanem új hang. Nem új vezér, hanem új közösség. Ezért kezdek most bele egy új munkába olyan emberekkel, akik szintén hisznek egy szabadabb, európaibb és emberségesebb Magyarországban.

Legyünk humanisták.”

A videó egy bizonyos pontján feltűnik a háttérben a mély-pink szín, s a valószínűsíthető jelszavak: emberség, értelem, szeretet.

Cseh Katalin mellett megjelenik Barabás Richárd is, a Párbeszéd társelnöke, aki a közelmúltban már célzott rá, hogy egy új mozgalommal indulna a jövő évi választásokon. Barabás monológjában azt mondja:

„Tudjuk, hogy sokan féltek. Nem könnyű szembemenni az árral, felvállalni, hogy nem elég, amit látunk. Lehet elérni egyszerre a rendszerváltást és képviselni az értékeinket. Mert jobb lenne a következő parlament, ha kicsit több szivárványos és EU-zászló lenne ott. Kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés”.

Cseh Katalin egykori csapata, a Momentum nem maradt sokáig szótlan, közölték: „A Momentum nem indul a választáson, hanem a kormányváltást támogatja. Csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott.”

A történteket a Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója is kommentálta a Facebookon:

„Miért érzem úgy hogy ennek két hely lesz a célja / vége a DK listán?”

- írta nyilvánvaló iróniával Nagy Dávid.