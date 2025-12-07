A karácsony előtti időszak köztudottan az online csalók szezonja, ilyenkor tömegével vetik be magukat az internetes térbe, hogy különböző átverésekkel megszerezzék a vásárlók, fogyasztók adatait és végső soron megkaparintsák a pénzüket. Az azonban még a legkörültekintőbb és legfigyelmesebb ügyfeleket is lépre csalhatja, amit most a Yettel nevében adnak elő az adathalászok.

A legújabb online átverés ugyanis a közkedvelt központi üzenetküldő telefonszámról érkezik a potenciális áldozatokhoz: okos eszközöket és háztartási gépeket ígérnek, de a bankkártyák adataira utaznak

- hívta fel a figyelmet a Dívány.

A portál beszámolt arról, hogy az elmúlt napokban rengetegen kaptak sms-üzenetet úgymond a "Yettel"-től a +36209000924-es telefonszámról, amelyet számos cég használ központi üzenetküldésre. Ebben azt írják, hogy napokon belül lejárnak a címzett hűségpontjai, ezért váltsa be azokat ajándékokra, amelyeket mindössze 99 forintért cserébe megszerezhet. Ha valaki kiválasztja a vágyott terméket, azonnal egy bankkártyás fizetésre alkalmas oldalon találja magát, ahol a kártyájának összes adatát meg kell adnia.

A feladó azonban nem a telefonszolgáltató, hanem egy, a www.yettelhu.top címen elérhető weblapra vezető adathalász szerveződés. Így aki megadja az adatait, annak ezek birtokában le is tudják emelni az összes pénzét a számlájáról.

Az átverés felismerését túl azon, hogy az üzenet ismert számról érkezett, az is nehezíti, hogy a küldő oldal címén kívül minden ott elhelyezett hivatkozás valóban a Yettel hivatalos honlapjára navigál. Ami feltűnő lehet, az az, hogy az sms szövege magyartalan, hibás a ragozása és nem tartalmaz ékezeteket.