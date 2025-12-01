A Black Friday-őrület után különösen aktuális a kérdés: az új termékek megvásárlása után mi történik a régiekkel? - tette fel a kérdést a green.hu. A szakportál szerint a szemetes nem az egyetlen, és biztosan nem a legjobb megoldás.

A javítás gyakran olcsóbb és környezetbarátabb alternatíva, hiszen figyelembe kell venni a nyersanyag-kitermelés, a szállítás és a hulladéklerakók környezeti terheit. A repair café-k, vidéki varrókörök, valamint online útmutatók ezrei teszik lehetővé, hogy a régi eszközök újra használatba kerüljenek.

Ha a javítás nem megoldható, a használt tárgyak online értékesítése is jó lehetőség. A Facebook Marketplace, Vinted, Jófogás és egyéb oldalak révén minden kategóriában található vevő, és egy átlagos háztartás akár 100-200 ezer forintot is kereshet a már nem használt, de jó állapotú tárgyak eladásával. A siker kulcsa a jó minőségű fotó, a pontos leírás, a reális ár és az állapot őszinte feltüntetése.

Az adományozás még értékesebb lehetőség: kabátok, hűtők vagy laptopok juthatnak rászorulókhoz, karitatív szervezetekhez, iskolákhoz vagy helyi közösségekhez. Magyarországon több száz szervezet várja a felajánlásokat, és az adományozók pontosan tudhatják, hová kerül a segítség, ami bizalmat és motivációt teremt.

A garázsvásárok és bolhapiacok nemcsak eladásra szolgálnak, hanem közösségi események is. A vevő megtapintja, kipróbálja a terméket, az eladó pedig látja, kihez kerül a tárgy. Ilyenkor a felesleges dolgok új otthonra találnak, miközben környezetet kímélünk és közösséget építünk.