Bizakodva tekint a karácsonyi hajrá elé a hazai kiskereskedelmi szektor. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) visszajelzései szerint több üzletben már most érzékelhető a forgalom élénkülése. Neubauer Katalin, a szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, hogy a Mikulás-napi időszak pozitívan zárult, és hasonló eredményeket várnak az ünnepi hetekben is.

A karácsony előtti időszak hagyományosan az év legerősebbje a kiskereskedelemben. Ilyenkor a havi forgalom akár 200-300 milliárd forinttal is meghaladhatja a novemberi szintet.

A tavalyi tapasztalatok azonban intő példát jelentenek. Bár 2024 végén is optimista volt az ágazat, decemberben a kiskereskedelmi forgalom éves alapon mindössze 0,1 százalékkal bővült, miközben havi összevetésben 1,2 százalékos visszaesés következett be. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt akkor a hosszabb ünnepi időszakkal és a kevesebb munkanappal indokolta.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint idén sem érdemes túlzott várakozásokat táplálni. Úgy látja, a lakosság továbbra is óvatosan költ, és nehéz előre megmondani, mennyire lesz erős az év végi hajrá.

Az októberi KSH-adatok alapján ugyan nőtt a tartós fogyasztási cikkek forgalma, ez azonban inkább arra utalhat, hogy sokan előrehozták vásárlásaikat, és nem várták meg a Black Friday-akciókat.

Az elemző szerint nem feltétlenül jó hír a november-decemberi időszakra nézve, hiszen ha a kereslet már korábban növekedett, elmaradhat az év végi nagy ugrás. Tovább növeli a bizonytalanságot, hogy idén jóval kevesebb volt a látványos, 30 százalékos vagy annál nagyobb leárazás. A vállalatok mozgástere szűkült, inkább célzott készletkisöprések jelentek meg, mintsem széles körű akciók.

A kereskedők tapasztalatai szerint a vásárlók továbbra is az ár-érték arányt helyezik előtérbe, ugyanakkor ez a karácsony közeledtével fokozatosan háttérbe szorulhat. Neubauer Katalin szerint

az ezüst- és aranyvasárnap közötti hét lesz a legintenzívebb, amikor már inkább az számít, hogy időben meglegyenek az ajándékok, nem pedig az, hogy a legjobb áron vásároljanak.

Az idei szezon egyik sajátossága, hogy az akciók súlypontja novemberről decemberre tolódott át. A Black Friday időszakában sokan inkább csak tájékozódtak az online térben, a tényleges vásárlások és leértékelések pedig az év utolsó heteire koncentrálódhatnak. A nagy kérdés az, hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy a kiskereskedelem valóban erős évzárást produkáljon.