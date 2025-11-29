Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívta az ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 grammos kiszerelését, miután a termékekben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján tette közzé az értesítést.
A vállalat intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról gondoskodott, a visszagyűjtött termékek további sorsát pedig a hatóság nyomon követi. Ez lehet megsemmisítés vagy elszállítás.
Az érintett termék adatai:
- Termék neve: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g
- Többféle ízesítésben
- Fogyaszthatósági idő: 2025.11.30.
- Tételszám: 4254431
- Szállító: Laschinger Seafood GmbH
- Visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség
A hatóság felhívja a vásárlók figyelmét, hogy amennyiben az érintett termék még a birtokukban van, ne fogyasszák el!
