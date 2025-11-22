A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mikrobiológiai problémát azonosított az Auchan egyik saját márkás ásványvizének gyártási tételében, ezért elrendelte a termék azonnali visszahívását.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott adatokkal rendelkező palackokat semmiképpen se fogyasszák el:

A visszahívás a Magyarvíz Kft. által előállított, Auchan Kedvenc Primavera 1,5 literes szénsavmentes ásványvíz 1353240600L számú tételét érinti, amelynek minőségmegőrzési ideje 2026.06.18. A Nébih vizsgálatai szerint a termék mikrobiológiai szempontból nem felel meg az előírásoknak.

A hivatal külön kiemelte, hogy ezen palackok fogyasztása nem biztonságos.

A Nébih kiemeli, hogy a termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.