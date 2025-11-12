Emelkedéssel indult a kereskedés szerdán a főbb európai értékpapírpiacokon

A STOXX 600 index 0,27 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,52 százalék emelkedéssel kezdte a szerdai kereskedést.

Londonban az FTSE 100 index 0,22 százalékkal,

100 index 0,22 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,65 százalékkal,

index 0,65 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,40 százalékkal nyitott magasabban.

40 index Párizsban 0,40 százalékkal nyitott magasabban. Milánóban az FTSE MIB index 0,42 százalékos,

index 0,42 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,36 százalékos erősödéssel kezdett.

Európában a tőzsdei befektetők figyelmét szerdán elsősorban az októberi német végleges inflációs, valamint a szeptemberi olasz ipari termelési adatok értékelése fogja lekötni. A nagyobb cégek közül az ABN Amro, a Bayer, az E.ON, az Infineon Technologies és a Swiss Life tesz a nap folyamán eredmény jelentést.

Az olajár csökkent, a WTI és a Brent egyaránt 0,41 százalékkal 60,78 és 64,89 dollárra hordónként. Az OPEC havi piaci jelentését, a Nemzetközi Energiaügynökség pedig 2025-ös World Energy Outlook (WEO) jelentését teszi közzé.

Az arany spot ára 0,23 százalékkal csökkent unciánként 4117,24 dollárra. A dollárindex 0,07 százalékkal áll magasabban 99,51 ponton. Az eurót 1,1583 dolláron jegyzik 0,01 százalék erősödéssel.