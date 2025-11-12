Emelkedéssel indult a kereskedés szerdán a főbb európai értékpapírpiacokon
A STOXX 600 index 0,27 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,52 százalék emelkedéssel kezdte a szerdai kereskedést.
- Londonban az FTSE 100 index 0,22 százalékkal,
- a frankfurti DAX index 0,65 százalékkal,
- a CAC 40 index Párizsban 0,40 százalékkal nyitott magasabban.
- Milánóban az FTSE MIB index 0,42 százalékos,
- a madridi IBEX 35 index 0,36 százalékos erősödéssel kezdett.
Európában a tőzsdei befektetők figyelmét szerdán elsősorban az októberi német végleges inflációs, valamint a szeptemberi olasz ipari termelési adatok értékelése fogja lekötni. A nagyobb cégek közül az ABN Amro, a Bayer, az E.ON, az Infineon Technologies és a Swiss Life tesz a nap folyamán eredmény jelentést.
Az olajár csökkent, a WTI és a Brent egyaránt 0,41 százalékkal 60,78 és 64,89 dollárra hordónként. Az OPEC havi piaci jelentését, a Nemzetközi Energiaügynökség pedig 2025-ös World Energy Outlook (WEO) jelentését teszi közzé.
Az arany spot ára 0,23 százalékkal csökkent unciánként 4117,24 dollárra. A dollárindex 0,07 százalékkal áll magasabban 99,51 ponton. Az eurót 1,1583 dolláron jegyzik 0,01 százalék erősödéssel.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
