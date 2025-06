Csütörtökön is folytatódott a Tesla-részvények napok óta tartó vesszőfutása, már a kereskedés első órájában több mint 5 százalékos mínusz virított a kijelzőkön a kibocsátó neve mellett.

Az elmúlt öt kereskedési nap alatt a Tesla részvénypiaci kapitalizációja a lélektani 1000 milliárd dollár alá csúszott vissza.

Ezzel a Tesla kiesett a világ 10 legértékesebb vállalata közül.

Pénteken ez az állás:

Ennek ellenére a Tesla-papírok továbbra sem olcsók: a jelenlegi árfolyam a következő 12 hónapra várt (egy részvényre jutó) nyereség 105-szörösét tükrözi, ami lényegében azt jelenti, hogy a befektetők 105 dollárt hajlandók adni egy dollárnyi Tesla-nyereségért.

A részvények piaci megítélésében gyakran játszik szerepet Elon Musk, aki most éppen túl van egy „szakításon” Donald Trump elnökkel, ami egy olyan üzengetésig fajult, amely miatt mintegy 14 százalékkal csökkent egy nap alatt a Tesla részvényeinek értéke csütörtökön.

A Tesla tőzsdei kapitalizációja 153 milliárd dollárral csökkent, ami rekord. A mostani eséssel pedig a vállalat papírjai az idei évben már elérték a 25 százalékos mínuszt.

Az elemzői vélemények szerint azonban az elektromos autógyártó részvényei a korábbi napokban inkább fundamentális okok miatt értékelődtek le.

Például az a hír nyomott sokat a latba, hogy a Tesla sanghaji gyárából a szállítások májusban 15 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbi szinttől. Ráadásul nem egyszeri visszaesésről van szó, már nyolcadik egymást követő hónapban csökken a gyártás a Tesla legnagyobb üzemében (amely a globális gyártói kapacitásuk 40 százalékát fedi le).

A márka egyértelműen kiszorul a kínai piacról, ahol az akkumulátoros EV-piacon az elmúlt 4 év alatt több mint a felére esett a részesedése. Kalkulációk szerint ezeket a trendeket látva a sanghaji Gigafactory kihasználtsága már csak 76 százalékos lehet jelenleg.

Idén csak a frissített Model Y hozhatott volna némi pörgést a márka kínai értékesítésében, de a jelek szerint rosszul mérték fel a piacot, mert nem sokkal azután, hogy az üzem átállt a Model Y-ra, rögtön ösztönzőket, például 0 százalékos finanszírozást kellett bevetnie Muskéknak.

Az alacsonyabb kihasználtság magasabb fajlagos költségekkel jár, az értékesítési kedvezmények viszont a bevételt apasztják, a kettő együtt pedig lényegében fűnyíróként hat a Tesla marzsaira a kínai piacon.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ellentétben az Amerikában és Európa szerte visszaeső eladásokkal, a kínai piacon elszenvedett térnyerésnek semmi köze Musk politikai szerepvállalásához. A Tesla ugyanis továbbra is jó hírnévnek örvend Kínában, az ottani autóipar minőségi ugrásának katalizátoraként tekintenek a márkára. Igaz, a jelző nem annyira pontos, a katalizátorok előidézői a változásnak, de közben nem használódnak el. Sokkal inkább történt az, hogy a kínai EV-ipar (amit Musk inspirált) gyakorlatilag felfalja a Teslát.

Természetesen itt van még az austini önvezető Teslák közelgő bemutatója is. Bármi is lesz az eredmény, most ezek a robotaxik jelentik az egyetlen stabil pillért, ami alátámaszthatja a Tesla részvények még mindig irdatlanul magas értékeltségét. Mert ha kizárólag elektromos autógyártóként lehet csak tekinteni befektetői szemmel a Teslára ezen az erősen kompetitív piacon, akkor a 105-ös P/E mutató aligha tükrözheti a realitásokat, ahhoz ez esetben még egy hosszan tartó árfolyamesés vezethet.