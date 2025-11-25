Alig 24 hónappal a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piacára lépését követően a hazai startup szektor egyik legismertebb befektetési- és képzési társasága, a STRT Holding kezdeményezte a tőzsde szabályozott piacára, a Standardre való átsorolását, egyben nyilvános részvénykibocsátásba (IPO) kezd.

Befektetési tevékenysége finanszírozásához, valamint növekedési tervei megvalósításához a STRT Holding maximálisan 4,1 milliárd forintos nyilvános lakossági és intézményi forrásbevonást tervez. A nyilvános lakossági részvényjegyzés 2025. november 24-én indult és december 5-ig tart.

STRT Holding sajtótájékoztató, Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A STRT Holding azzal a céllal alakult 2023-ban, hogy tíz éven belül ezer startupban

tulajdonrésszel rendelkező befektetési társasággá és vállalkozói képzőhellyé válva, a közép-európai régió meghatározó technológiai és tudásipari holdingja legyen. 2024-ben a társaság megvásárolta a Kürt Akadémia oktatási üzletágát, valamint alapkezelőt indított azzal a céllal, hogy a jövőben intézményi befektetők számára vonzó, dedikált kockázati tőkealapokat menedzseljen.

A 2025 év végén 100-at meghaladó aktív befektetésével a STRT Holding az ország egyik legaktívabb kockázati tőke társasága lett. A cég hangsúlyozottan, de nem kizárólag korai stádiumú (pre-seed és seed) startupokkal foglalkozik. Érdekeltségei vannak nagy növekedési potenciállal rendelkező oktatástechnológiai (edtech), orvos- és gyógyászattechnológiai (medtech), agrártechnológiai és fintech vállalatokban van, mint amilyen a GenuForm-AI, OpenMeter, PastPay, Genomate, Molin-AI, Giggle, vagy az idén bejelentett Lightyear.

A STRT Holding eddigi életútja a példa arra, hogy gazdasági turbulenciák közepette is lehet gyors sikert elérni. Alig voltunk túl a Covid gazdaságra gyakorolt hatásán, amikor elindultunk, aztán jött a tőkepiacok globális kiszáradása, majd kopogott az ablakon egy merőben új vállalkozói generáció, végül ránk rúgta az ajtót a mesterséges intelligencia. A tőzsdei szintlépésünk és az IPO ugyanakkor nem csak rólunk szól, a innovációs és startup szektorban rejlő értékeket és lehetőségekre mutat rá.

– mondta Balogh Petya, a STRT Holding vezérigazgatója.

A részvényjegyzésben nem csak a lakosság vesz részt: a tervezett intézményi értékesítési időszak december 1. - december 5. közt tart.

Horváth István, a K&H Értékpapír vezetője kiemelte, hogy a mostani részvényjegyzés lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy a STRT Holdingon keresztül diverzifikált módon tulajdonossá váljanak innovatív, digitális fókuszú startupokban, míg tulajdonrészük a tőzsdén jegyzett részvények révén likvid marad.

Balogh Petya szerint az IPO-val a magyar befektetőket is egyfajta teszt elé állítják, persze ezzel párhuzamosan tudatában vannak, hogy messze nem olyan jó a magyar helyzet, mint például az USA-ban, ahol a vagyonosabb réteg általában rendelkezik startup befektetésekkel is.

A kibocsátás ráirányíthatja a figyelmet a hazai kockázatitőke piacra is, amely méreteit tekintve lemaradónak számít a régióban, holott felhozatalból, jó ötletekből, ígéretes induló cégekből nincs hiány - hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.

Részvényeket jegyezni a 900-1100 forintos ársávban lehet, a tervek szerint az új papírokkal kiegészülve a STRT-vel december 19-én lehet a Standard kategóriában kereskedni.