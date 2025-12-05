Pénteken lezárult a STRT Holding részvényjegyzése, amelynek során lakossági és intézményi befektetők tettek ajánlatot az IPO (nyilvános értékesítés) keretében forgalomba hozott új részvényekre.

A BÉT honlapján megjelent tájékoztatás szerint a magánbefektetők közel 806 ezer darab új STRT részvényt jegyeztek, az intézmények pedig közel 700 ezret. Így összesen 1,5 millió új részvényt hoz létre a kibocsátó, amelyeket bevezet a BÉT-re. Az IPO értékesítési ár 900 forint volt részvényenként, az ársáv minimumán.

A másfél milliós részvényszám az eredetileg tervezett kibocsátás (500 ezer – 3,75 millió darab) alsó harmadára tehető. A részvényjegyzéssel a STRT Holding 1,35 milliárd forint tőkét von be a társaságba.