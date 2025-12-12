A Lightyear európai befektetési platformon a befektetők mostantól öt új piachoz – a lengyel, a svéd, a norvég, a dán és a svájci tőzsdékhez – is hozzáférnek, továbbá az ilyen piacokhoz kapcsolódó devizák is rendelkezésre állnak. Ezenkívül hét új magyar részvénnyel is lehet kereskedni, beleértve a magyar vállalkozó és befektető Balogh Petya által alapított STRT Holding Nyrt. hamarosan elérhető új kibocsátását is.

Ezzel a bővítéssel a cég a magyar felhasználók igényét elégíti ki. A Lightyear több mint 500 magyar felhasználót kérdezett meg felmérésében, és a több tőzsdéhez hozzáférést igénylő válaszadók 58 százaléka kiemelt figyelmet fordít az észak-európai lehetőségekre. A változás ezt az igényt szolgálja ki, és elérhetővé teszi Európa számos befolyásos vállalatát az újonnan hozzáadott piacokon keresztül.

Az új piacok legnagyobb vállalatai – mint például a Novo Nordisk, a Volvo, az Equinor, a Nestlé és az Orlen – kedvező költséggel biztosítanak hozzáférést a skandináv és kelet-közép-európai piacokhoz.

A megbízásonként fizetendő végrehajtási díj az új tőzsdék minden eszköze esetében a megbízási érték 0,1 százaléka, minimum 1,5 CHF, 10 DKK, 10 SEK, 10 NOK, illetve 5 PLN. Így a befektetők jóval szélesebb körben tudnak diverzifikálni a világklasszis európai részvények között.

Az új tőzsdék mellett a Lightyear az érintett országok saját pénznemét is elérhetővé teszi, vagyis a felhasználók tarthatnak dán, svéd és norvég koronát, svájci frankot és lengyel złotyt is közvetlenül az alkalmazásban. Az ilyen devizákba történő átváltás már most is rendelkezésre áll, az új pénznemekben teljesített befizetések és kiutalások pedig a közeljövőben lesznek elérhetők.

A Lightyear a nemzetközi bővüléssel párhuzamosan hét új magyar részvényt is elérhetővé tesz a kínálatában, ezzel tovább erősítve a platformon 2025 szeptembere óta elérhető Budapesti Értéktőzsde jelenlétét.

Itt a magyarok olyan hazai vezetői vállalatokhoz férhetnek hozzá, amelyek élen járnak az energiaszektorban, a pénzügyi szolgáltatásokban, a telekommunikációban, az ingatlanpiacon, a feldolgozóiparban és a fogyasztási cikkekben.

Emellett elérhetővé válik a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) főpiacának egyik legújabb szereplőjeként nyilvántartott STRT is, amelynek a részvényeit a felhasználók azonnal meg fogják tudni vásárolni, amint a papírral elkezdenek kereskedni a BÉT főpiacán.

Balogh Petya, a STRT Holding Nyrt. igazgatósági elnöke üdvözölte a lépést, valamint a helyi és nemzetközi piacok jobb elérését. Elmondása szerint az, hogy megkönnyítik a magyar és európai cégekbe történő befektetést, elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távú befektetési kultúra alakuljon ki az országban.

Andres Kitter, a Lightyear európai vezérigazgatója hozzátette: „A magyar befektetők egyértelműen jelezték, mit szeretnének: több európai tőzsdét és több hazai részvényt, mindezt úgy, hogy ezek egyszerűen legyenek elérhetők. Ma ezt lehetővé tesszük.”

Végső soron a pénzünkkel is szavazunk: amikor magyar vagy európai részvényeket veszünk, a saját gazdaságunkat és a kontinensünk vállalatait támogatjuk. A Lightyear azért fontos szereplő ebben, mert először teszi könnyen elérhetővé mindezt a magyar befektetők számára: egyszerűen, átláthatóan és alacsony belépési küszöbbel.