Alig 24 hónappal a BÉT Xtend piacára történő lépését követően a hazai startup szektor egyik legismertebb befektetési- és képzési társasága, a STRT Holding kezdeményezte a tőzsde szabályozott piacára, a Standard-re való átsorolását, egyben nyilvános részvénykibocsátásba (IPO) kezd.

Növekedési tervei megvalósításához a STRT Holding maximálisan 4,1 milliárd forintos nyilvános lakossági és intézményi forrásbevonást tervez.

A nyilvános lakossági részvényjegyzés november 24-én indul. Az újonnan kibocsátandó részvényeket a KH Értékpapírnál, mint forgalmazónál lehet jegyezni, a lakossági és az intézményi ügyfeleknek egyaránt.

A STRT Holding legalább 500 000 és legfeljebb 3 750 000 darab, egyenként 100 forint névértékű, dematerializált úton előállított új törzsrészvényt hoz forgalomba, a jegyzés a 900 -1 100 forint közti ársávban történik.

A cég eddig a BÉT Xtend piacán volt jelen, ami a növekedési fázisban lévő, feltörekvő vállalatok terepe. Hamarosan átléphet a „nagyok ligájába”, a Standard kategóriába.

Az átlépéssel párhuzamosan zajló nyilvános tőkebevonásban a lakossági befektetők november 24. – december 5. közt jegyezhetnek részvényeket. Az intézményi befektetők december 1.-5. közt vásárolhatnak.

A STRT papírok árfolyama idén 26 százalékkal emelkedett.

A STRT Holding közvetlenül vagy a 100 százalékos befolyása alatt álló leányvállalatán, a STRT Investen keresztül korai stádiumú, technológiai vállalkozásokba fektet be, ezáltal elősegítve azok növekedését. A társaság a széleskörű inkubációs és akcelerációs tevékenységének köszönhetően a startup-ökoszisztéma egyik kulcsszereplőjévé vált. Tőkebefektetési stratégiájának fókuszában olyan vállalkozások állnak, amelyek oktatási technológiával, SaaS-megoldásokkal, a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásával és a fenntarthatóság szempontját fokozottan érvényesítő termékek vagy szolgáltatások előállításával foglalkoznak.