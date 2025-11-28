A részvénypiac forgalma 13,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, a nemzetközi hangulat inkább kedvező. A magyar tőzsde vezető részvényei közül csak az OTP zárta pluszban a hét utolsó kereskedési napját, a bankpapír húzta a BUX-ot, a kereskedést érintő fontos makrogazdasági hírek ugyanakkor nem érkeztek.

A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2910 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,62 százalékkal, 34 210 forintra erősödött, forgalmuk 9,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,9 százalékkal, 1758 forintra esett, forgalma 377 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,61 százalékkal, 9735 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 403,53 ponton zárt pénteken, ez 38,75 pontos, 0,37 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.