A várakozásokat kissé felülmúló negyedéves profitról jelentett pénteken az OTP csoport. A bank konszolidált adózott eredménye a harmadik negyedévben 330,5 milliárd forint volt, szinte pontosan ugyanannyi, mint a megelőző három hónapban, de 4 százalékkal több, mint tavaly ugyanekkor.

A bankcsoport negyedéves eredménye 4,5 milliárd forinttal lett magasabb az elemzői konszenzusnál.

A pénzintézeti csoport teljesítő hitelállománya már a 25 ezermilliárd forintot közelíti, ez a harmadik negyedév végén 13 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakát. A betétek 11 százalékkal nőttek egy év, és 4 százalékkal egy negyedév alatt, ezáltal 33 384 milliárd forintot tartanak az OTP Bank és a külföldi leánybankok ügyfelei a banknál.

A bank saját tőkéje egy év alatt 13 százalékkal nőtt (pedig év közben még osztalékot is fizettek, 270 milliárd forintot), szeptember végén ezen a soron 5431 milliárd forint szerepelt az OTP mérlegében.

A jövedelmezőségi mutatók továbbra is parádésak, bár ahogy arra az EKB kamatcsökkentések miatt számítani lehetett, kissé csökkentek: így a harmadik negyedévben a saját tőkére vetített megtérülés (ROE) „csak” 24,4 százalék volt, az előző 25,6 után.

Mivel az első 9 hónap nyeresége 849 milliárd forint lett, ami, ha az év elején lekönyvelt egyszeri negatív tételeket (különadók, extra profitadó) időarányosan számítják, 886 milliárd forint lett volna, nem merész kijelentés, hogy nagy valószínűséggel megdől idén a tavalyi rekord, az 1076 milliárd forintos nettó nyereség.

A harmadik negyedéves profit (amely megegyezett az előző negyedévivel), a devizaárfolyam hatások kiszűrésével 2 százalékkal nőtt, épp annyival, amennyivel a forint erősödött az euróval szemben.

Az első kilenchavi eredmények alapján a menedzsment megerősítette a bankcsoport 2025-ös várakozásait, azaz:

a teljesítő hitelek állománynövekedése (organikusan, árfolyamszűrten) magasabb lesz a tavalyi 9 százaléknál

a nettó kamatmarzs a tavalyi 4,28 százalék közelében marad

a ROE a tavalyi alatt marad

A 330,5 milliárd forintos nyereséghez az OTP Bank (Magyarország) 123 milliárd forinttal járul hozzá. Mindegyik külföldi leánybank nyereséges volt a harmadik negyedévben, ezek közül kiemelkedett a bolgár DSK (50 milliárd forint) és az OTP Bank Oroszország, 48 milliárd forint feletti nettó profittal. A magyar tevékenység hozzájárulása a nyereséghez 42 százalék volt. Az OTP Core ROE-je 15,3 százalék volt a harmadik negyedévben.

A szeptember 1-jével indult Otthon Start hitelprogram keretében a Bank 99 milliárd forintnyi hiteligényt fogadott be szeptember hónapban. De mint azt elemzők jelezték, a program várhatóan a negyedik negyedévétől kezdődően támogatja a hitel volumeneket.

A negyedéves 330,5 milliárd forintos nettó profit nem rekord: 2023 második negyedévében az egyszeri, 98 milliárd forintos pozitív korrekciós tételekkel együtt 382 milliárd forint volt a nettó nyereség az OTP csoportnál, a korrigált érték pedig 284 milliárd volt. Az egyszeri tételen belül a fő szerepet, közel 91 milliárd forintot az üzbég akvizíció során megvett bank átértékelése játszotta.