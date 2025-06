Stabil formát mutatott a héten a forint, ismét szűk sávban zajlott a kereskedés az euró-forint devizapárral. Sőt, az elmúlt hetekben látotthoz képest még inkább összenyomódott a kereskedési sáv, a keresztárfolyam ki se mozdult a 402-404-es zónából. Itthon 403,6 volt a pénteki záróár, de amikor megjelent a Fitch értékelése a magyar adósbesorolásról, Londonban még belevettek a forintba, amely pillanatok alatt 402,3-ig erősödött. Ez akár hirtelen pozíciózárás is lehetett, vagy egyszerűen annak szólt, hogy az eddigi BBB szinten maradt a besorolásunk, valamint a kilátás is stabil maradt. Annak viszont aligha lehet örülni, hogy a Fitch modellje szerint 0,7 százalékos lehet mindössze a magyar gazdasági növekedés 2025-ben.

A magyar devizához hasonlóan a hazai tőzsdeindex is inkább oldalazott az elmúlt napokban. Az oldalazó sáv május közepétől valid, a BUX index ebben 95 500 és 97 ezer pont közt mozog. Ennek megfelelően az OTP-részvények gyakorlatilag stagnáltak, a Mol-papírok árfolyamából kiárazódott a 275 forintos osztalék (e nélkül 1,3 százalékos erősödés történt volna). Ugyanígy történt a Richterrel is, az osztalékhatás nélkül 1,2 százalékos pluszban zárult volna a hét. Egyébként megfigyelhető, hogy a magyar blue chipek az osztalék leesését viszonylag rövid idő alatt korrigálják, így történt korábban a Magyar Telekommal is, amely szintén csak oldalazásra volt képes a héten.

A magyar tőkepiac heti nagy vesztese a londoni tőzsdén kereskedett Wizz Air. A diszkont légitársaság erősen visszaeső, de az előzetes adatok alapján túl nagy meglepetést nem jelentő negyedéves, illetve a teljes üzleti évre vonatkozó számait óriási eladási hullám követte, a részvények csütörtökön napon belül 28 százalékos mínuszban is jártak.

A hét fontosabb eseményei