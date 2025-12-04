Több mint két éve zárták le a közúti forgalom elől a népligeti felüljáró városközpont felé vezető oldalának külső sávját. Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban elmondta, hosszú távon nem is számolnak a felüljáróval, mert már az elbontás is komoly költséggel jár.

Tervezés alatt van viszont, hogy a 42-es villamos, amely jelenleg a Határ útig jut el, elérje a Gloriett-lakótelepet a XVIII. kerületben, és a későbbiekben elérhesse a népligeti csomópontot is – tette hozzá.

„Valójában nincs olyan forgalmi szerepük, mint amit tulajdonítunk nekik, és keresztmetszeti csomópontok okos létrehozásával azt a forgalmat el lehet vezetni, amit a felüljárókkal, miközben azoknak a felújítási költségei folyamatosan nagyon nagy kiadást jelentenek” – fogalmazott.

A BKK honlapja szerint a tervezés akkor kezdődhet meg, ha az uniós források rendelkezésre állnak, a kivitelezés 2028-tól indulhatna.

Lassan három éve tötymörgünk ezen a budapesti hídon, de csak nem adják vissza a külső sávot Torzóként működik a Népligeti felüljáró immár két és fél éve. A belváros felé haladó oldalon 2023-ban zárták le a külső sávot, és az azóta is ott áll, a kutya rá sem néz, az autósok pedig ülnek a dugóban. Pedig volt már mindenféle javaslat, elbontás, felújítás, átépítés, de az, hogy legalább visszaadják a nem kis forgalomnak a sávot, senkinek sem jut eszébe. Nyáron írtunk erről részletesebben >>>

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is egyetért a fővárosi elképzelésekkel.

Kiemelte: a forgalmi vizsgálatok megállapították, hogy szintbeli kereszteződéssel ugyanúgy el lehetne vezetni a forgalmat. Szerinte a „betonmonstrum” elavult, városképileg sem vonzó, és teljes felújításra szorulna, de ennél olcsóbb lenne a bontás, amely 1-1,5 milliárdos költséggel járna.

A népligeti csomópont átépítését így most már csak a pénzhiány akadályozza, így egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor kezdődhet el a felüljáró bontása.