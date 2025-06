Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta Bulgária csatlakozását az euróövezethez. A megjelent konvergenciajelentés szerint a belépés dátuma 2026. január 1.,

Bulgária lesz a 21. ország, amelyben az euró a fizetőeszköz. Philip Lane, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja máris gratulált, mint írta, Bulgária óriási elkötelezettséggel teljesítette a szükséges kiigazításokat.

Az ország 2020 júliusától vesz részt az árfolyam-mechanizmusban (ERM-II) és a bankunióban. A HICP módszertannal mért 12-havi átlagos infláció 2,7 százalék volt áprilisban, amivel éppen sikerült beférni a 2,8 százalékos referenciaérték alá.

A költségvetés is rendben van, Bulgária ellen 2012 óta nem indult túlzott-deficit eljárás. A hiány a tavalyi GDP-nek a 3 százaléka volt. Az államadósság mértéke kiugróan alacsony, csupán a GDP 24 százalékára rúg.

Az ERM-II rendszernek köszönhetően a leva 2023 májustól 2 évig nem tért el az eurónkénti 1,95583-as középárfolyamtól. A 2007 óta EU-tag Bulgária az ERM–II belépés utáni csaknem összes kötelezettségvállalását teljesítette, ugyanakkor tovább kell lépnie a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén fennálló hiányosságok orvoslásával. A hosszú lejáratú kamatok az elmúlt 1 évben átlagosan 3,9 százalékon álltak.

A végleges átváltási árfolyamot júliusban rögzítik.

Elemzők szerint az euró bevezetés nyertese az EU legszegényebbnek tartott országában a helyi turizmus, másrészt jó eséllyel lendületet kapnak a külföldi tőkebefektetések is.

A lakosság körében, főleg a szegényebb, vidéki régiókban sokan szkeptikusak, hiába jár a csatlakozás számos területen előnyökkel.

A széles körben elterjedt korrupció, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a négy éve tartó politikai válság, amely több előrehozott választást és gyenge koalíciók sorát hozta, aláásta a hatóságokba vetett bizalmat.

Sokan attól tartanak, hogy az átállás során az árak emelkedni fognak, ahogyan az az elmúlt évtizedben csatlakozott más országokban is történt. Az Európai Bizottság által a múlt hónapban közzétett Eurobarométer-felmérés szerint a bolgárok fele nem támogatja a közös valutát, szemben a novemberi 46 százalékkal.

Az üzletekben már most is euróban és bolgár levában is feltüntetik az árakat, hogy az emberek hozzászokjanak az átváltáshoz. A politikai ellenállás azonban továbbra is jelentős. Több ezren vettek részt szerdán a szélsőjobboldali Újjászületés Pártja által szervezett tüntetésen a parlament előtt a fővárosban, Szófiában, ahol a demonstrálók bolgár zászlókat lengettek és azt skandálták, hogy „nemet az eurokolonializmusra”.