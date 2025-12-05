Gyengült a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után,
- a dollár 328,69 forinton áll 328,14 után,
- a svájci frank pedig 409,17 forinton 409,05 forint után.
Péntek reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a hétfői kezdéshez képest, 0,4 százalékkal gyengébben az euróval szemben és 0,1 százalékkal erősebben a dollár és a svájci frank ellenében.
A forint az év eleje óta 6,9 százalékkal erősödött az euróval szemben és 17,3 százalék nyereségre tett szert a dollár, valamint 6,6 százalékra a svájci frank ellenében.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
