Gyengült a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után,

a dollár 328,69 forinton áll 328,14 után,

a svájci frank pedig 409,17 forinton 409,05 forint után.

Péntek reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a hétfői kezdéshez képest, 0,4 százalékkal gyengébben az euróval szemben és 0,1 százalékkal erősebben a dollár és a svájci frank ellenében.

A forint az év eleje óta 6,9 százalékkal erősödött az euróval szemben és 17,3 százalék nyereségre tett szert a dollár, valamint 6,6 százalékra a svájci frank ellenében.