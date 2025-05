Stabil a forint, az elmúlt másfél hónapban alig ingadozott az euró-forint keresztárfolyam. Szerdán 403 alatt is járt a jegyzés, szakértő-elemzőket kérdeztünk, mi van a háttérben és mennyire váratlan a relatíve jó teljesítmény.

Pálffy Gergely, a Raiffeisen Bank elemzője

A forint-árfolyam stabilizálódásában véleményem szerint komoly szerepet játszhatott, hogy a piaci szereplők nagy megnyugvással fogadták a jegybank új vezetőségének lépéseit, illetve kommunikációját. Az MNB üzenetei láthatóan erős támogatást nyújtanak a forintnak, illetve az is, hogy a határidős kamatpiaci árazások alapján a piaci szereplők már csak egy, 25 bázispontos kamatcsökkentést valószínűsítenek idénre, szemben az év elején jellemző 50 bázisponttal.

Sőt, a jelek szerint a szigorú monetáris politika felülírja azokat a negatívumokat, mint például a Standard & Poor’s néhány héttel ezelőtti kilátásrontása a magyar államadósságot illetően.

Véleményem szerint 2026-ra már olyan környezet áll elő, hogy kamatot csökkenthet az MNB, hiszen minden bizonnyal lejjebb lesznek a fejlett piaci és a régiós kamatok is.

Kivéve akkor, ha cél a gazdaságpolitika irányítói részéről a visszatérés a 370-380-as tartományba, aminek igazából értelme nem sok lenne, leszámítva a választási szempontokat.

Most egyébként úgy fest a helyzet, hogy az inflációs kockázatok miatt nem lenne indokolt a 6,5 százalékosnál alacsonyabb kamat, a reálgazdaság viszont igényelné. A várakozásunk szerint ezért 2025 hátralévő részében 400-410 közt marad az euró-forint keresztárfolyam, jövőre, közvetlenül a választás előtt felszúrhat 420-ig is. Kockázatként értékelheti a piac, hogy a jelenlegi kormány győzelme esetén hozzáfér-e az ország a blokkolt EU-s forrásokhoz, amelyek nélkül nehéz a belső keresletet stimulálni, a hazai fogyasztás javulása ehhez láthatóan kevés.

Azt sem lehet kizárni és ez felül is írhatná az euró-forinttal kapcsolatos várakozásokat, hogy a három nagy hitelminősítő egyike tényleg lejjebb sorolhatja egy fokozattal a magyar adósságot, ami az S&P esetében már bóvli kategóriát jelentene. Döntésük attól is függ, történik-e előrelépés a költségvetés konszolidációjában, ami választás előtt sosem aktuális.

Egész májusban szűk sávban kereskedtek az euróval.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum vezetője

A forint árfolyama másfél hónapja kifejezetten stabil, ennek egyik oka lehet az, hogy a piaci szereplők korábbi aggodalma a jegybank új vezetőségével szemben teljesen alaptalannak bizonyult. A félelmek teljesen eltűntek, amit segítettek az MNB által megfogalmazott üzenetek is. Most már világosnak tűnik, hogy a 2024 őszi-téli időszak jelentős forintgyengülése (amely során a régiótól is nagymértékben levált az euró-forint kurzus) is nagymértékben ezzel a téves piaci várakozással függhetett össze.

Az elmúlt hónapokban a forint lényegében együtt mozgott a cseh koronával és a lengyel złotyval, nem vált alulteljesítővé a magyar deviza, még a vámháború legsúlyosabb fejleményei következtében sem. A forint korábbihoz képest relatíve jó teljesítménye annak is köszönhető, az MNB láthatóan a mandátumának megfelelően elsősorban az inflációra koncentrál. Mivel az inflációs kép 2025 első hónapjaiban érezhetően romlott, abszolút indokolt az alapkamat 6,5 százalékon tartása, ez a kamatelőny viszont stabilan tartja a forint árfolyamát.

Véleményem szerint, ha az euró-forint árfolyam tartósan 410 alatt marad, akkor az még nem nehezíti az inflációs cél elérését. Egyébként a hazai infláció hosszabb időtávon nézve magasabb a cseh, vagy a lengyel fogyasztói árindex változásnál, ebből – minden mást figyelmen kívül hagyva – a forint gyengülése egyértelmű következmény.

Jó hír a forint és az MNB szempontjából, hogy az elmúlt hónapokban az importált infláció veszélye jelentősen csökkent. A vámháború is dezinflációs hatású: egyrészt csökkenti az európai gazdasági aktivitást, másrészt az Amerikába irányuló export volumen csökkenése Európában kínálatnövekedést eredményez, ami szintén gátolhatja az áremelési szándékokat.

Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője

Hónapokkal ezelőtt a piaci szereplők körében jellemző félelem volt, hogy az új jegybanki vezetés részéről a monetáris politika irányítása mellett helyet kaphatnak akár gazdaságélénkítő megfontolások is, ez az aggodalom azonban teljesen alaptalannak bizonyult. A Magyar Nemzeti Bank új elnöke már az első kamatdöntő ülés előtt tett olyan nyilatkozatot, amely alapján a piaci szereplők megnyugodhattak, a szigorú, türelmes monetáris politika szükségességének hangsúlyozása azóta sem változott.

Másfél hónapja mozog nagyon szűk sávban az árfolyam, a likviditás is alacsonyabbá vált. Véleményem szerint a régió most kevésbé van fókuszban, a külföldi befektetők sokkal inkább Donald Trump üzeneteire fókuszálnak.

Három héttel ezelőtt a cseh és a lengyel jegybankok csökkentették az alapkamatot, ezzel régiós összevetésben is nőtt a kamatelőnyünk.

Az MNB láthatóan minden lépését az inflációs cél teljesítéséhez rendeli, ugyanakkor maradt bizonytalanság. Például az, hogy az infláció letörése érdekében tett kormányzati intézkedések aligha maradnak tartósak, az árrésstop kivezetése inflációs kockázatot jelent (és ezzel magyarázható a lakosság részéről magasan maradt inflációs várakozás is).

Segíthet, hogy az importált infláció most kevésbé nehezíti a jegybanki célsáv elérését. A másfél hónapja érvényes trend (szűk sávban zajlik a kereskedés) egyébként szintén előnyös, hiszen mint azt korábban tapasztalhattuk, az euró-forint keresztárfolyamban látott volatilis kilengések szintén ráerősítettek az inflációs folyamatokra. A forint teljesítményének alakulásában lehetett szerepe a külföldi befektetők hazai részvény vásárlásainak is, ami plusz keresletet hozott a hazai deviza piacára.