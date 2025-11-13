A Mol 11,3 százalékos részesedést vásárolhat a vezető szerbiai olajipari vállalatban a NIS-ben – közölte a NIN című belgrádi hetilap. A hvg.hu az újság forrásaira hivatkozva azt írta: ezzel november végéig megoldódhat az a válság, amelyet az amerikai szankciók okoztak a több mint 50 százalékban orosz tulajdonú NIS ellen.

A NIN szerint az oroszok a magyar Molra, azaz közvetve Orbán Viktor miniszterelnökre támaszkodnak az ügylet lebonyolításában, a tárgyalások a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása után gyorsultak fel.

Jelenleg a NIS 44,93 százalékban a Gazpromnyefty, 29,87 százalékban a szerb állam, 11,3 százalékban pedig a Gazprom tulajdonában van; a többi részvény kistulajdonosoké.

A Mol a Gazprom csomagját venné meg, megszüntetve az ötven százalékot meghaladó orosz részesedést.

„Az oroszok úgy vélik, hogy a NIS tulajdonosi struktúrájából való fokozatos kilépésre utaló lépés elegendő ahhoz, hogy az amerikai Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) jövő héten felfüggessze a vállalat elleni szankciókat” – írta a belgárdi lap.

A büntetőintézkedések a múlt hónapban léptek életbe és emiatt Szerbia nem kapott nyersolajat a Horvátországból induló Adria vezetéken. A NIN értesülései szerint november 15-én orosz delegáció érkezik Budapestre, hogy nyélbe üssék a NIS-üzletet, amely november 25-ére már hivatalossá is válna.

A NIN értesülései szerint miközben közel a megegyezés a Mollal, az oroszok az Egyesült Arab Emirátusokban tevékenykedő cégekkel is folytatnak egyeztetéseket.