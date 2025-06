A Mol-csoport és az azerbajdzsáni SOCAR aláírta a Shamakhi–Gobustan régiót lefedő új szárazföldi szénhidrogén-kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodás legfontosabb feltételeit.

A mostani megállapodás újabb fontos lépés a Mol-csoport és a SOCAR, az azerbajdzsáni állami olajvállalat stratégiai partnerségében, amely a tavaly szeptemberi szándéknyilatkozattal vette kezdetét. A cél a szénhidrogén-kutatás terén történő együttműködés bővítése Azerbajdzsánban.

A megállapodást Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója és Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke írta alá a Baku Energia Fórumon.

„A megállapodás jól tükrözi Azerbajdzsán és Magyarország egyre erősebb gazdasági

együttműködését is, amelyeket kiváló kormányzati kapcsolatok is támogatnak. A Mol másik

azerbajdzsáni projektje, az offshore ACG projekt – amely a Mol nemzetközi portfóliójának ékköve – már ma is hozzájárul Közép-Európa energiabiztonságához és a régió finomítói rugalmasságához" – fogalmazott Hernádi Zsolt.

Meggyőződésem, hogy a Shamakhi–Gobustan projekt nemcsak értékes kiegészítője lesz nemzetközi termelési portfóliónknak, hanem fontos szerepet játszhat majd Közép-Európa stabil

energiaellátásában is. A megtermelt olaj értékesítéséről vagy a régióba történő szállításáról rugalmasan dönthetünk – ezzel is erősítve az ellátás biztonságát

– tette hozzá a Mol első embere.

A tervek szerint a Mol 65 százalékos részesedéssel operátorként vezetné a projektet, míg a SOCAR 35 százalékos tulajdonrésszel társulna. A kutatásra, fejlesztésre és termelésre vonatkozó teljes körű megállapodás véglegesítése a következő időszak tárgyalásainak és a szükséges hatósági jóváhagyásoknak a függvénye.

A Mol 2020-ban jelent meg Azerbajdzsánban, amikor 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőben, valamint 8,9 százalék tulajdonrészt a Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) olajvezetékben, amely nyersolajat szállít a Földközi-tenger partján fekvő Ceyhan kikötőjébe.

Az azerbajdzsáni termelés 2024-ben a Mol szénhidrogéntermelésének 14, készleteinek 25 százalékát adta.