Horváth Balázs, az Economx újságírója nyerte a Provident Sajtódíj a Láthatatlanokért pályázatának októberi fordulóját. A díj minden hónapban olyan újságírói munkákat ismer el, amelyek érzékenyen, hitelesen és közérthetően mutatják be a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáit, ezzel segítve, hogy történeteik ne maradjanak láthatatlanok a szélesebb közönség számára.

A zsűri ezúttal is számos értékes és figyelemre méltó pályamunkát kapott, amelyek közül kollégánk írása azért emelkedett ki, mert különösen nagy empátiával és szakmai igényességgel mutatta be a pénzügyi nehézségekkel küzdő magyar családok mindennapi küzdelmeit.

„A cikkben arra a társadalmi és gazdasági problémára világítottam rá, hogy egyre több magyar család sodródik egyik számlától a másikig, tartalék nélkül, kiszolgáltatva minden váratlan kiadásnak. A lakosság csaknem fele legfeljebb jövedelme ötödét tudja félretenni, miközben több mint negyedük semmit sem. És bár a rövid távú megoldások, mint a gyorskölcsön vagy a részletfizetés, gyors enyhülést hoznak, de hosszú távon mélyítik a szegények adósságcsapdáját” – mondta Horváth Balázs.

A Provident Sajtódíj a Láthatatlanokért olyan társadalmi problémákra irányítja rá a figyelmet, amelyek mellett könnyű lenne észrevétlenül elhaladni, mert nem látványosak és nem kapnak elég hangot. A díj arra ösztönzi az újságírókat, hogy a kevésbé „népszerű”, ám annál jelentősebb témáknak is teret adjanak, és ezzel egy érzékenyebb, tudatosabb közvélemény formálódását segítsék elő.