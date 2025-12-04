Tovább erősíti kiskereskedelmi jelenlétét az AutoWallis a közép-európai régióban: januárban Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzin-ben új XPENG-márkaképviseletet nyitnak.

Az AutoWallis szeptemberben jelentette be, hogy portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal közösen megszerezte az XPENG forgalmazási jogait Magyarországon, Horvátországban és Szlovéniában.

A 2014-ben Kínában alapított XPENG globális vezetővé válna az AI (mesterséges intelligencia) mobilitás területén, továbbá küldetésének tekinti, hogy csúcstechnológiával előmozdítsa az intelligens elektromos járművek forradalmát, aktívan formálva a mobilitás jövőjét.

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője kiemelte:

„Az XPENG márkakereskedések megnyitása fontos lépés az AutoWallis regionális kiskereskedelmi pozíciójának megerősítésében.”

Az AutoWallis 2020-ban lépett be a szlovén kiskereskedelmi piacra, jelenleg a Farizon, Jaguar, Land Rover, Opel és XPENG márkák importőreként, valamint a MINI és a Land Rover egyedüli kiskereskedőjeként, illetve BMW, Opel, Toyota, Suzuki és hamarosan már XPENG kereskedések üzemeltetőjeként lesz jelen Szlovéniában.