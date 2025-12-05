Ma északkeleten süthet ki pár órára a nap, illetve kezdetben délen és néhol a középső tájakon is elvékonyodhat a felhőzet. Máshol borongós, szürke időben lesz részünk. Délután délkelet felől a középső tájakon ered el egyre többfelé az eső, amely később a Dunántúlra is átterjed. A mérsékelt keleties szelet reggel egy-egy élénk lökés kísérheti. A térségben reggel 7 fok várható, míg kora délután 11 fok körül alakul a hőmérséklet – írta az Időkép.

Pénteken sem érkezik front, de a magasban zajló melegedés miatt az érzékenyebbek fejfájásra, vérnyomás-ingadozásra panaszkodhatnak. A sokfelé borongós, nyirkos időben romolhat hangulatunk, közérzetünk, valamint alacsony lesz hő- és komfortérzetünk. A nyirkos, többfelé ködös idő hatására felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A szeles tájakon élők körében fejfájás, ingerlékenység, illetve nyugtalanság előfordulhat.

Szombaton a nap első felében a Dunától keletre akár hosszabb időszakokra is előbújhat a nap, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Reggel délnyugaton, késő délutántól pedig a Dunántúlon egyre többfelé eshet az eső. Hajnalra több helyen pára, köd képződhet. Nem lesz jelentős a légmozgás. Napközben 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap a nap első felében sokfelé számíthatunk esőre, majd egyre többfelé megszűnik a csapadék és északnyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet, egyre többfelé előbújik a nap. Nem lesz jelentős a légmozgás. A minimumok 0 és 6 fok között várhatóak, míg kora délután 5-11 fokot mérhetünk.

Hétfőn erősen felhős, borongós, többfelé párás, ködös időre van kilátás. Nyugat, északnyugat felől kelet felé kisebb csapadéksáv haladhat át, mely elszórtan kisebb esőt eredményezhet. A mérsékelt szélben a legmagasabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, míg hajnalban -2 és +4 fok közé hűl a levegő.